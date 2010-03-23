Strid om omorganisering?

Produksjonssjefen sluttet og programsjefen ble flyttet. Men Bergens Tidende får ikke bekreftet intern strid i Festspillene i Bergen.

I tirsdagens utgave (ikke på nett) skriver BT at produksjonssjef Olaf Mackenzies oppsigelse på nyåret førte til en omorganisering som innebar at programsjef Nicholas H. Møllerhaug rykket ned fra programsjef til programutvikler.

Mackenzie vil ikke inn på bakgrunnen for oppsigelsen utover at «Det er mange grunner til at jeg sluttet i Festspillene, men det har jeg ikke lyst til å snakke om.»

Mackenzie går til jobben som produksjonsleder på Den Nationale Scene.

Nicholas H. Møllerhaug ble i følge artikkelen sykmeldt ca. 2 uker etter den interne omorganiseringen i begynnelsen av februar.

Festspilldirektør Per Boye Hansen gir overfor BT uttrykk for at han hadde «inntrykk av at han (Møllerhaug) satte pris på endringene i arbeidshverdagen».

Per Boye Hansen (Foto: Helge Skodvin)

BT skriver at Møllerhaug har kontaktet advokat. Verken Festpillene eller Møllerhaug vil ut med innholdet i brevet advokaten har skrevet til Møllerhaugs arbeidsgiver.

Nicholas Møllerhaug