Stabilt musikkmarked

Nå også med økning i det fysiske salget.

Ifpi-statistikken for september viser at det fysiske platesalget øker i forhold til samme måned i fjor. For album er salgstallene hele 23% høyere enn september 2010.

Samlealbumet “Mitt lille land”, til minne om 22/7, har solgt i nærmere 100 000 eksemplarer. I tillegg peker Roy Funner i Ifpi på at flere populære norske artister har sluppet album den siste tiden, som for eksempel Sivert Høyem og Maria Mena. De to ligger på henholdsvis første- og andreplass på albumlisten for inneværende uke, med Ane Brun, Jarle Bernhoft og nykommeren Jonas Alaska på fjerde- femte- og sjetteplass.

— Så det er mer en oppsamling av storselgere enn en stabilisering av det fysiske salget?

— Om det er stabilisering vet vi ikke før neste måned. Eller: Spør meg om det ved neste kvartal, sier Funner.

Det fysiske slaget for andre formater enn album fortsetter nedturen: Salget av singler er ned 52% sammenlignet med samme måned i fjor, mens salget av musikk-DVDer går ned 68%.

Inntekter fra digitalsalget fortsetter å stige bratt, opp 54% fra samme måned i fjor. Det er med på å bidra til at totalmarkedet for musikk fortsetter å være stabilt – opp 3% så langt i år i forhold til på samme tid i fjor.