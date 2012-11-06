Bransjen

Spansk radiosuksess for norsk band

06.11.2012
Embret Rognerød

Valgt ut til ukas album på Spanias største statlige radiokanal.

Det norske bandet Andalusian Conspiracy får solid oppmerksomhet for sitt debutalbum «La revolución será tuiteada» i Spania.

Neste uke er albumet ukas utvalgte på Spanias største statlige radiokanal RNE. Kanalen har to millioner daglige lyttere.

– Det er like hyggelig som det er spesielt. For oss kan dette fort bli et gjennombrudd i Spania, sier Atle Timenes til Aftenposten.

To millioner lyttere

Andalusian Conspiracy var nylig i Madrid og holdt konsert. Bandet gjorde samtidig et intervju med den spanske statskanalen. Programlederen likte musikken hun hørte og plukket ut albumet til neste ukes utvalgte.

Andalusian Conspiracy startet opp i 2011. Alle de fire bandmedlemene holder til i Oslo, men tekstene fremføres på spansk.

Den spanske tittelen på debutalbumet kan oversettes med «Revolusjonen vil bli tvitret».

BransjeEksportGenrePopulærmusikkPop

