Spansk radiosuksess for norsk band

Valgt ut til ukas album på Spanias største statlige radiokanal.

Det norske bandet Andalusian Conspiracy får solid oppmerksomhet for sitt debutalbum «La revolución será tuiteada» i Spania.

Neste uke er albumet ukas utvalgte på Spanias største statlige radiokanal RNE. Kanalen har to millioner daglige lyttere.

– Det er like hyggelig som det er spesielt. For oss kan dette fort bli et gjennombrudd i Spania, sier Atle Timenes til Aftenposten.

Andalusian Conspiracy var nylig i Madrid og holdt konsert. Bandet gjorde samtidig et intervju med den spanske statskanalen. Programlederen likte musikken hun hørte og plukket ut albumet til neste ukes utvalgte.

Andalusian Conspiracy startet opp i 2011. Alle de fire bandmedlemene holder til i Oslo, men tekstene fremføres på spansk.

Den spanske tittelen på debutalbumet kan oversettes med «Revolusjonen vil bli tvitret».