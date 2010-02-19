Sild er sild, men festival er fett

Da festivalsjef for Trænafestivalen Anita Overelv trengte mer kunnskap om publikum laget hun en undersøkelse som viser at festivalen når langt utover lokale grenser. I går presenterte hun tallene på by:Larm.

Overelv høstet entusiastisk applaus med sin løsslupne presentasjon av festivalen sin under et seminar om stedsutvikling og musikk under by:Larm torsdag. Hun etterlot et sterkt inntrykk av et profilert prosjekt kombinert med sterkt og ubyråkratisk engasjement, men la samtidig ikke skjul på at den suksessen ikke har nådd helt gjennom i det offentlige.

Der er Træna i følge Overelv fortsatt først og fremst fisk. Uten å tro at «fisk» kan erstattes helt of fullt med «festival» opplever hun å falle ut når det offentlige profilerer regionen.

Nå har hun skaffet seg tall på suksessen. En undersøkelse gjennomført pr Internett blant registrerte billettkjøpere fra 2009 har gitt henne bevis for at nedslagsfeltet til Trænafestivalen er langt utover regionen og, ikke minst, at nesten alle ønsker seg tilbake i år.

De 256 som svarte på undersøkelsen var alle på fjorårets festival

58 % var kvinner

38 % var mellom 18 og 25 år

50 % kom fra Nordland (21% fra Oslo, 12 fra Midt-Norge, 5 fra Troms og Finnmark og 11 % fra «Øst/Vest»

80 % hadde hørt om festivalen fra venner

39 % spiste mat fra festivalens grill

80 % ønsker seg tilbake i år.

Festivalen har blitt arrangert årlig siden 2003.

Overelv mener at festivalen er i ferd med å bli en både nasjonal og internasjonal suksess.

Undersøkelsen viste tilfredshet med musikkprofilen, som festivalsjefen karakteriserer som pop/rock.

En paralell undersøkelse i lokalbefolkningen avslørte at Trænas befolkning ikke er like fornøyd med musikken.

Men Overelv er overvbeist om at festivalen har betydning, og at det offentlige burde anerkjenne dette bedre.

— Festivalen gir stolthet og identitet og er ikke noe anynymt tiltak, sier hun.

Hun undrer seg likevel over hvorfor for eksempel kommunen ikke nevner festivalen når den skryter av Træna, for eksempel på nettet.

— På Træna gjelder «Fett e fett, men sild a pæng», som hun sier.

Nå tror hun, blant annet som en følge av undersøkelsen, at komunen er i ferd med «å finne ut av festivalen».

Det kan være bra, men også dårlig, i følge festivalsjefen.

— Hvis de legger seg for mye borti dette blir det ikke’no artig.

— Men kommunen nevner ikke festivalen på nettsidene sine.