Rolling Stone roser Xploding Plastix

Den norske jazzhouseduoen Xploding Plastix får oppsiktsvekkende gode tilbakemeldinger fra USAs mest velrenomerte musikkavis, samt dansk musikkpresse og arrangører, i forbindelse med deres opptreden på SPOT-festivalen i Århus denne helgen. Tidligere i år opptrådte duoen også på South By South West i Texas, som er alle bransjetreffs mor.

Xploding Plastix skal ha gjort stor suksess under årets SPOT-festival i Århus, Danmark, som er danskenes svar på vårt eget by:Larm. Bandet fikk etter sigende vist seg frem fra sin beste side foran nysgjerrige og danseglade dansker i en stappa full konserthall. Et assortert utvalg plateselskaper, bookingagenter og ikke så lite celeber presse var også blant det meget begeistrede publikum. Dagen etter konserten uttalte Rolling Stones sjefsredaktørDavid Fricke, under et seminar om skandinavisk musikk, at Xploding Plastix var det beste han hadde hørt av skandinavisk musikk.

Xploding Plastix ble dessuten trukket frem som et av høydepunktene under festivalen både av arrangørene selv og Danmarks største musikkavis Gaffa.

Under overskriften «Fragmenter af norsk plast i Foyeren» skriver musikkjournalist Frederik Sunne at danskene knapt ville la Xploding Plastix’ livetrio forlate scenen.

» Da folk havde opdaget, at festen var i Foyeren, stoppede drengene fra Oslo uden pardon – simpelthen fordi der ikke var afsat mere tid til bandet og det var virkelig en skuffelse at arrangørerne ikke kunne lade festen fortsætte en rum tid endnu. Vi var mange, der kunne bruge det! »

Han viser også god kjennskap til nordmennenes musikk.

» Bevæbnet med samplere, diverse filtre og en kontrabas, tilbød Xploding Plastix et underfundigt miks af bløde Break-Beats, New School Breaks, Cool Jazz og et stænk af stadionrock. Dyb koncentration lyste ud af douen mens de rev grundsporene igennem diverse apparater. Sættet startede stille og roligt, men arbejdede sig op til klimakset, som var hittet Treat me mean – I deserve the reputation fra deres fantastiske debutalbum. Numrene var primært nye, men et par gamle kendinge sneg sig også ind i deres ultrakorte sæt på bare 30 minutter. »

Musikkavisen har også intervjuet bandet etter at de åpnet ballet i Foyeren.

— Når vi kun har en halv time er det ikke mye plass til de variasjoner vi er vant til. Det skulle være rått og rytmisk for å få publikum med. Vi forventet ingenting, så vi er veldig godt tilfredse. Folk klappet da også. Det er kult at spille i Danmark, uttalte Jens Petter Nielsen til det danske musikkbladet. Han mener at det var det var flere plateselskapsfolk til stede enn på bandets tildigere konserter i Århus og København, og håper at dette på en eller annen måte vil gi uttelling.

Manager Vegard Strømsodd fra Chateau Productions og Xploding Plastixs ble av med store deler av den medbrakte promobunken som skal hjelpe dem å etablere seg på det skandinaviske markedet. Likevel er de svært avslappede med hensyn til resultatet av PR-fremstøtet.

— For oss handler det mest om å utvikle oss musikalsk. Hva fremtiden bringer, får tiden vise, sier Jens Petter Nielsen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Bandet forteller også om den tøffe veien til å nå frem på nye markeder. Da bandet spilte i Nottingham kom bare fire mennesker for å høre dem.

–To af de som kom, var endatil journalister. Og vi fikk faktisk god kritik for konserten, selv om det ikke var en oplevelse som styrket selvtilliten, sier Jens Petter Nielsen.

På en konsert i Oslo stakk Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus backstage, betror Nielsen til danskene.

— Det var litt sært. I Norge reiser man seg normalt, når de kongelige er til stede. Vi satt bare i en gammel sofa og sa «Hallo». Men han var en hyggelig fyr, og vi fikk stukket en CD til ham.

For tiden er Xploding Plastix i studio og jobber med nytt album. Våren har vært preget av mye livespilling over hele kloden. Fra Texas USA til Kautokeino i Norge, med svippturer innom London, Liverpool, Oxford, Chester, Cannes, Munchen og Oslo.

I løpet av våren har debut singelen «Treat me mean, I need the reputation» blitt lisensiert og re-utgitt av Hospital Records i London. Denne har gitt bandet et solid rykte i England og låten har snurret jevnt og trutt på klubber og radiostasjoner. Playlisting på BBC radio 1, BBC Radio, XFM, og Jazz FM. DJ’er som MR. Scruff, Patife, LTJ Bukem, Coldcut, Nicky Blackmarked, Calibre, Gilles Peterson, Nookie, Grooverider, Fabio, Bryan Gee, JJ Frost og Moose har gjort sitt for at førstepressingen av tolv-tommeren fra Hospital er revet bort fra platehyllene.

Om opptredenen på den store, amerikanske festivalen South By Southwest i mars sendte Xploding Plastix i sin tid ut følgende reisebrev:

«Vi hadde en del tekniske problemer. Transformatoren som skulle konvertere amerikansk 110v om til Europeisk 220v funket dårlig. Strømmen datt inn og ut hele tiden. Etter mye taping og orging med mer fikk vi til en ordning slik at vi hadde strøm, men det impliserte at vi måtte stå dønn stille på scenen for å ikke miste all elektrisitet og således avbryte konserten. Dernest var det problemet med vann. Da vi tok hovedsampleren vår ut av flightcasen så lakk det vann ut av selve maskinen. Da var vi forberedt på å avlyse hele driten. Ikke spesielt lystne på å sette strøm på en våt sampler, må vite!

Vi brukte håndkleder og hårføner i 5 raske minutter og lot det stå til.Maskinen oppførte seg som den skulle bortsett fra at displayet ikke viste noe annet enn kråketegn. På den måten måtte vi gjette oss til hvilke låter vi satte i gang. Som å spille med en dement leadgitarist skulle jeg mene. Monitorene på scenen var meningsløse og ubrukelige, kontrabassen vår hadde vi knekt i england og el- bassen vi hadde fått låne i Texas var meget skrall.»

Desto artigere var det da at konserten var utsolgt og lokalet stappa fullt. Xploding Plastix var tydeligvis bandet å se. Dagen før hadde messeavisa og Austins hovedmusikkavis The Austin Chronicle» valgt seg ut Xploding Plastix som «pick of the day» sammen med blant annet Eels.

«Bortsett fra at vi måtte stå i ro hele tiden og var pisse nærvøse for at strømmen skulle gå når som helst, så gikk konserten utmerket. Publikum ga virkelig uttrykk for at de likte det de hørte. Det var jo litt corny da, og ikke kunen gi noe særlig respons tilbake…..man måtte liksom bare stå i ro der på scenen og smile pent mens de gaula av full hals og omtrent ramla opp på scenen.»

Xploding Plastix har allerede fått henvendelser fra publishing og debutplate-lisensiering som følge av opptredenen i Austin.

«Artig det, det gikk jo mye fortere enn MIDEM, der begynner tingene først nå å tikke inn. Vi får se hva det blir til, vi har ingen hast akkurat nå».

