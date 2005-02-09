Bransjen

Rekviem for en platesjappe

Publisert
09.02.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Nedleggelsen av platebutikken Feedback i Tromsø var gjenstand for en større reportasje i dokumentarserien Faktor denne uken. For de som ikke fikk med seg TV-programmet, som stiller svært kritiske spørsmål ved de store plateselskapenes rolle overfor småbutikkene, er det fremdeles mulig å se sendingen på NRK nett-TV. I «Rekviem for en platesjappe» kan du bl.a. møte Egon Holstad, Christer Falk og EMI-direktør Per Eirik Johansen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Under overskriften «Penger framfor mangfold» har Faktor-redaksjonen fulgt platebaren Feedback i Tromsø og medeier Egon Holstad, som av mange har vært regnet som en av de mest seriøse og kunnskapsrike musikkforhandlerne i Norge. I august i fjor ble det kjent at butikken, som har eksistert siden 1999, måtte legge ned etter stadig dårligere driftsresultater.

«Store konsern og varehuskjeder får større og større markedsandeler, og presser de små og unike aktørene ut av markedet. Forbrukerne står igjen med butikkjeder som er ensartede, både når det gjelder varetilbudet og servicen», står det å lese i NRKs egen oppsummering av programmet.

Videre heter det: «Egon Holstad er en direkte og frittalende mann med høy integritet og stor «kred» i musikkmiljøet. Han er ikke sur eller bitter fordi han må stenge dørene, men mener at plateselskapene skyter seg selv i foten ved å gi store kjeder rabatter og lanseringstilskudd. Når de små uavhengige butikkene må betale den store regningen, vil bare de store selskapene stå igjen og kan fritt diktere plateselskap både når det gjelder pris og utvalg.»

I det halvtimes programmet kan du i tillegg til Egon Holstad også se intervjuer med bl.a. Hege Christine Hansen fra Platekompaniet, kulturjournalistene Erling Steenstrup og Oddvar Nygård, plateselskapseier Christer Falk, rockemusiker Kristopher Schau og EMI-direktør Per Eirik Johansen.

— Hvis du ikke klarer å drive å drive en butikk, må jo skylden være din egen, sier Johansen blant annet i intervjuet. – Om du ikke klarer å gi folk de rette tilbudene og produktene, er det i hvert fall ikke vår skyld.

— Når Platebaren Feedback nå legger ned er det nemlig ingen flere frittstående platebutikker i denne byen, og med kun kjedebutikker igjen, er dermed mangfoldet redusert nokså betydelig, skrev Egon Holstad i Ballade i fjor. – Det er selvsagt ingen tragedie, men sett fra et kulturelt ståsted vil nok noen oppleve dette som en markant svekkelse av tilbudet i Tromsø by.

I programmet blir det igjen satt kritisk lys på at de store plateselskapene – slik som EMI – gir kjedebutikker som Platekompaniet store rabatter, og dermed helt andre betingelser for drift. NRK Riks i Troms har også fått til et møte mellom Johansen og Holstad i de nå tomme lokalene til Feedback, der Holstad mener at EMI-direktøren feller krokodilletårer når han beklager at små butikker som Feedback forsvinner.

Faktor er en serie egenproduserte dokumentarer som i følge seg selv «våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker Faktor å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng.»

«Rekviem for en platesjappe» kan du nå se på nett-TV på denne adressen: http://www7.nrk.no/nrkplayer/?klipp_id=65558, eller ved å gå via hjemmesidene til Faktor-redaksjonen på NRK.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Egon Holstad

Platebaren Feedback må legge ned – kritiserer major-selskapene

Platebaren Feedback har siden 1999 vært den ledende, uavhengige platebutikken i Tromsø, og dermed også i Nord-Norge. Nå velger Egon...

The Cumshots, live på Quart

Kristopher Schau: – Et stort og brennende hat for alt som heter kjeder og majorselskaper

Nedleggelsen av Platebaren Feedback i Tromsø har vakt oppsikt langt ut over Nord-Norge. NRK-rebell og Cumshots-vokalist Kristopher Schau er en...

Postkort fra Hell

Platebransjens undergang: Toget til Helvete

Forrige uke kunngjorde «Rock’n Roll Dealer» Egon Holstad at Platebaren Feedback i Tromsø nå legger ned, på grunn av hard...

Turbonegro

Om torsk med karamellsaus: Et siste sukk fra Egon

– Nå hadde jeg egentlig ikke tenkt å skrive flere innlegg i denne debatten, det finnes jo andre tema å...

Christer Falck (Foto: TV3)

Christer Falck: – Plateselskapene bør holde kjeft

Christer Falck i Benni’s på Aker Brygge er krystallklar i sin dom over platebransjen: – Rundt femti fast ansatte i...

Christer Falck (Foto: TV3)

– Plateselskapene begår selvmord!

Etter 13 års drift legger Bennis musikk på Aker brygge ned. – Plateselskapene har i Platekompaniet bygget opp et monster...

