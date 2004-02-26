Platekompaniet anbefaler, men vil ha betalt først

NRK Hordaland kunne i går melde at Norges største platebutikk-kjede, Platekompaniet, tar betaling for å anbefale plater for sine kunder. – Dette ville vært helt utenkelig i bokbransjen, sier administrerende direktør Arild D. Lauritzen i Norli-gruppen til NRK.no. – En forskjellsbehandling ut fra økonomiske kriterier kan vi ikke stå inne for. Øivind Hagen i TUBA synes derimot systemet fungerer greit, og bør betraktes som en variant av normal annonsering.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Når noen anbefaler en plate til meg, så regner jeg med at det er fordi det er kvalitet, ikke fordi det er kjøpt og betalt, sier daglig leder i BRAK, Line Endresen, til NRK i dag. Hun frykter at Platekompaniets strategi kan gå ut over mindre ressurssterke band og plateselskaper, som ikke vil ha råd til å betale seg inn på Platekompaniets anbefalingslister.

— Det betyr at de ikke vil bli anbefalt, og da heller ikke vil få den profileringen de burde fått ut i fra kvalitetskriterier, mener Endresen.

Det var butikksjef i Platekompaniet Bergen, Sveinung Rindal, som i går ble intervjuet av NRK Hordaland. Han kunne fortelle at Platekompaniet plukker ut platene de har lyst å anbefale, og deretter gir artister, plateselskaper og distributører tilbud om å betale for å bli anbefalt i annonser og Platekompaniet-butikkene.

NRK.no har slått saken stort opp i dag, og bl.a. intervjuet administrerende direktør Arild D. Lauritzen i den store Norli-gruppen. Han sier at Platekompaniets fremgangsmåte ville vært utenkelig i bokbransjen.

— Vi er kjent med at platebransjen gjør dette, og vi er glad for at vi foreløpig ikke har måttet ty til disse virkemidlene, forteller Danielsen.

Han fortsetter: – Det er overliggende viktig for oss at den enkelte bok har samme muligheter for å komme frem til publikum. En forskjellsbehandling ut fra økonomiske kriterier kan vi ikke stå inne for. Uavhengig av forfattere og forlag skal bøkene i størst mulig grad ha samme mulighet i markedet.

Ballade snakket i formiddag med daglig leder Øivind Hagen i Tuba, som er et av de mindre plate- og distribusjonsselskapene her hjemme som har en meget viktig salgskanal i Platekompaniets tretten butikker.

— Jeg synes systemet fungerer greit. Det er Platekompaniet sentralt som tar initiativ til hvilke plater de ønsker å prioritere, hvorpå det blir opp til det enkelte selskapet om de vil følge opp eller ikke. Det gir oss en frihet i forhold til hva vi ønsker å prioriterere.

En rekke aktører i det norske musikkmiljøet har gjentatte ganger rost Platekompaniet for deres satsing på den smalere delen av norsk populærmusikk, og for å være flinke til å «breake» mindre band og miljøer, samtidig som mer kritiske røster har omtalt kjeden som et «monster utenfor kontroll.»

Christer Falck i den nå nedlagte platebutikken Benni’s gikk i sin tid hardt ut mot den praksisen som NRK igjen har tatt opp.

— Jeg vet at Platekompaniet får en annonsestøtte, noen ganger opp til 12 kroner per plate for kampanjene de kjører. Genialt, fordi plateselskapene slipper å kjøre egne reklamekampanjer i like stor grad, samtidig som de får noen andre til å anbefale platene deres. Platekompaniet får gratis reklame, så da er alle lykkelige – i alle fall på kort sikt. Problemet er at resultatet på lang sikt, blir en regelmessig prisdumping, uttalte Falck til Ballade alt i januar 2003.

Vi setter tilbake til Øyvind Hagen i Tuba, som har en viss sympati med argumentet til Line Endresen fra BRAK, men likevel velger å se pragmatisk på det hele.

— Det koster uansett penger å markedsføre seg. For oss er det like bra å få ut våre titler på denne måten, som å betale annonser selv. Systemet kan kanskje være urettferdig for band og selskaper med små ressurser, men vi i Tuba hadde i hvert fall aldri vært der vi er i dag, om det ikke hadde vært for Platekompaniets vilje til å satse på vår bredde.

Platekompaniet omsatte i 2002 for hele 319 millioner kroner, hvorpå gründerne Egil Dahl og Rolf Presthus kunne ta ut 15 millioner i utbytte. Kjeden har i dag butikker i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Strømmen, Ski og Sandvika.

