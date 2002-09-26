– Platebransjen er selv de verste

Audun Vinger i Natt & Dag bekrefter overfor Ballade påstandene til Thomas Strzelecki om at ansatte i platebransjen ofte er de verste til å bytte til seg andre varer mot plater. – Da jeg jobbet i en større platebutikkkjede på 90-tallet, brukte jeg store deler av arbeidsdagen på å ta i mot og registrere plater som ble byttet inn av plateselskapsansatte. Fra nyere tid kjenner jeg til en høyt plassert ansatt som regelmessig bytter plater mot kjøtt og andre dagligvarer hos pakistaneren på hjørnet.

Audun Vinger er en av Norges mest profilerte musikkanmeldere, og sitter også som plateredaktør i Norges største gratisavis. Han rister på hodet over innspillet til de plateselskapene som nå beskylder musikkskribenter for «tillitsbrudd» og «tyveri» i forbindelse med utstrakt bytting av gratisplater.

— Jeg tror defintivt ikke det er der skoen trykker. Hvor mange musikkjournalister finnes det egentlig i Norge som mottar store kvanta med promoplater? Antallet er antagelig nærmere 20 enn 100, for å si det sånn. Og ærlig talt, om en musikkskribent har lyst til å bytte bort en plate med Dag Kolsrud mot en med Paul Weller, kan det umulig gjøre de store utslagene for hverken artister eller plateselskap.

Vinger kan ikke på noen måte se at bytting av plater utgjør noe «tillitsbrudd» i forholdet mellom journalister og plateselskap. Han mener at det tvertimot er ansatte på plateselskaper som står for det meste av tuskhandelen.

— Da jeg selv jobbet på platemottaket i en større platekjede på slutten av 90-tallet, var en del av jobben å legge inn skiver som ble byttet inn over disk. Jeg overdriver ikke når jeg sier at store deler av arbeidsdagen gikk med til å loggføre plater som folk i plateselskaper skulle kvitte seg med. Ærlig talt bør platebransjen her hjemme først kikke i sin egen bakgård, før de begynner å beskylde journalister for umoral.

Vinger forteller avslutningsvis om en høyt ansatt i platebransjen, som han navngir, men som vi blir enige om å anonymisere, som selv skal ha innrømmet en nokså original form for byttehandel.

— Vedkommende går til pakistaneren på hjørnet, og bytter plater mot kjøtt, grønnsaker og andre dagligvarer.

