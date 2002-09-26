Bransjen

– Platebransjen er selv de verste

Publisert
26.09.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Audun Vinger i Natt & Dag bekrefter overfor Ballade påstandene til Thomas Strzelecki om at ansatte i platebransjen ofte er de verste til å bytte til seg andre varer mot plater. – Da jeg jobbet i en større platebutikkkjede på 90-tallet, brukte jeg store deler av arbeidsdagen på å ta i mot og registrere plater som ble byttet inn av plateselskapsansatte. Fra nyere tid kjenner jeg til en høyt plassert ansatt som regelmessig bytter plater mot kjøtt og andre dagligvarer hos pakistaneren på hjørnet.

Audun Vinger er en av Norges mest profilerte musikkanmeldere, og sitter også som plateredaktør i Norges største gratisavis. Han rister på hodet over innspillet til de plateselskapene som nå beskylder musikkskribenter for «tillitsbrudd» og «tyveri» i forbindelse med utstrakt bytting av gratisplater.

— Jeg tror defintivt ikke det er der skoen trykker. Hvor mange musikkjournalister finnes det egentlig i Norge som mottar store kvanta med promoplater? Antallet er antagelig nærmere 20 enn 100, for å si det sånn. Og ærlig talt, om en musikkskribent har lyst til å bytte bort en plate med Dag Kolsrud mot en med Paul Weller, kan det umulig gjøre de store utslagene for hverken artister eller plateselskap.

Vinger kan ikke på noen måte se at bytting av plater utgjør noe «tillitsbrudd» i forholdet mellom journalister og plateselskap. Han mener at det tvertimot er ansatte på plateselskaper som står for det meste av tuskhandelen.

— Da jeg selv jobbet på platemottaket i en større platekjede på slutten av 90-tallet, var en del av jobben å legge inn skiver som ble byttet inn over disk. Jeg overdriver ikke når jeg sier at store deler av arbeidsdagen gikk med til å loggføre plater som folk i plateselskaper skulle kvitte seg med. Ærlig talt bør platebransjen her hjemme først kikke i sin egen bakgård, før de begynner å beskylde journalister for umoral.

Vinger forteller avslutningsvis om en høyt ansatt i platebransjen, som han navngir, men som vi blir enige om å anonymisere, som selv skal ha innrømmet en nokså original form for byttehandel.

— Vedkommende går til pakistaneren på hjørnet, og bytter plater mot kjøtt, grønnsaker og andre dagligvarer.

Om du selv vil komme med innspill til dette temaet, kan du sende ditt bidrag på e-post til ballade@mic.no

BransjeDebattHandelsvarerFonogramPlateutgivelser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Harald Tømte, Universal

– Musikkjournalister stjeler fra artistene

Musikkjournalister får i løpet av et år veldig mange CDer. Noen har man spurt etter, andre kommer uoppfordret. Enkelte journalister...

Sæmund Fiskvik

Thomas Strzelecki: – Alt for å terge Sæmund

– Platebransjen bør passe seg for å kaste stein i glasshus, de bytter inn like mange skiver som vi gjør,...

Thomas Talseth (Foto: Spirit.no)

– Vi selger ikke promo-plater

Ikke alle musikkjournalister er enige i Thomas Strzeleckis holdning til salg og bytting av promoplater. Dagsavisen auksjonerer bort platene til...

Wang, Anne Helene (dagl. leder Akers Mic)

– Platesjefer spaserte ut med fjernsyn

– Det var ikke uvanlig at salgssjefer, selgere og andre ansatte fra plateselskapene byttet 3-400 plater i stereoanlegg eller fjernsyn,...

Frode Jørum

– Plateselskapene bør gå i seg selv

– Debatten om at musikkanmeldere «stjeler fra artistene» ved å selge promoutgaver, er for undertegnede nok et eksempel på at...

Christer Falck (Foto: TV3)

Christer Falck: – Plateselskapene bør holde kjeft

Christer Falck i Benni's på Aker Brygge er krystallklar i sin dom over platebransjen: – Rundt femti fast ansatte i...

