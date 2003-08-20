Bransjen

Plateanmeldere – nådebegavede orakler eller overbetalte storkjefter?

20.08.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Oslo Studentfestival går for tiden for full musikk, og inviterer onsdag 20. august til stor debatt omkring plateanmeldernes rolle. I kjølvannet av Turbonegers harselas med VG fra scenen på Øyafestivalen tidligere denne måneden, har debatten om plateanmeldernes rolle rast i diverse medier, og da kanskje spesielt i bransjenettstedet Ballades spalter, heter det i omtalen av arrangementet. I festivalteltet på Blindern vil du kunne få møte Stein Østbø fra VG, Torkil Baden fra Norsk Kritikerlag, doktorgradsstipendiat i musikk ved Universitetet i Oslo, Odd Torleiv Furnes, samt musiker Aslag Guttormsgaard.

Debatten har fått overskriften «Plateanmeldere – Nådebegavede orakler eller overbetalte storkjefter?», og går av stabelen i Festivalteltet på Blindern. Arrangementet starter klokken 19, og det er gratis inngang for alle interesserte.

Vi siterer like godt fra pressemeldingen som i går gikk ut fra Studentfestivalen:

«I kjølvannet av Turbonegers harselas med VG fra scenen på Øyafestivalen tidligere denne måneden, har debatten om plateanmeldernes rolle rast i diverse medier, og da kanskje spesielt i «bransjenettstedet» Ballades spalter. Både Turbo-bassist Seltzer og P3s Håkon Moslet har uttalt seg, men i Festivalteltet på Blindern får for første gang Stein Østbø selv sjansen til å forsvare seg mot Turbonegers «Fuck VG!» og hva de har kalt en «svertekampanje fra Østbøs side».

I beskrivelsen av debattpremissene heter det videre:

«Who died and made you God? Ikke sjelden har man ventet på en plate i månedsvis, bare for å se den slaktet i tirsdagsavisen. Det er heller ikke uvanlig at man tenker: «Dette kunne jeg gjort bedre selv!» Hva er det som gjør et menneske bedre kvalifisert enn et annet til å bedømme musikk? Finnes det kriterier for god musikk?

Plateanmeldere er både elsket og hatet. Kanskje aller mest hatet. Men de kan ikke overses, for musikkritikk er blitt big business! Anmeldere har stor makt i norsk musikkbransje, og kan avgjøre platekontrakter og salgssuksess. Nå har de til og med blitt radiosjefer og begynt å gi ut plater selv.

I det siste har norsk musikk vært i vinden internasjonalt, og norske anmeldere følger ivrig opp ved å gi 5’ere og 6’ere til enhver norsk debut. Er norsk musikk virkelig like god som avisene vil ha det til? Eller er det nasjonalismen som preger norske musikkredaksjoner? På en annen side kan norske plateanmeldere virke lite selvstendige. Måtte det internasjonal aksept til for at våre egne anmeldere skulle begynne å tro på norske artister? Lar gratisavisene og tabloidpressen seg diktere av hype’n til NME, Uncut og Q? Følger norske journalister slavisk britisk musikkpresse? White Stripes eller Heidi Hauge? Natt & Dag eller Dagbladet? Terningkast eller gullstjerner?»

I panelet sitter Stein Østbø, plateanmelder i VG, Torkil Baden, plateanmelder i P2, og tidligere leder i Norsk Kritikerlag, Odd Torleiv Furnes, doktorgradsstipendiat i musikk ved UiO og Aslag Guttormsgaard, musiker og enmannsorkester (Aslagitar, Hurra Torpedo, eks-Gartnerlosjen, mm.).

Ballade har nedenfor plukket ut noen artikler og leserinnlegg fra arkivene våre, der folk som Thomas Seltzer, Egon Holstad, Marit Karlsen, Håkon Moslet, Torkil Baden, Frode Øien, Espen Mineur Sætre, Arne Berg, Harald Are Lund og Jon Øivind Næss gir til gode sine syn på problemstillingen. Ellers anbefaler vi alle å ta en tur innom hjemmesidene til Studentfestivalen i Oslo, som vil vare helt frem til 30. august. I tiden fremover byr arrangørene kontinuerlig på en rikholdig meny av konserter, DJ-arrangementer, rollespill, debatter og foredrag, inkludert opptredener med bl.a.
Johnny Liban Supreme Quartet, Nicolai, X. Lover, Hurra Torpedo, Cumshots, Circus Aslag, Stackenäs/Nilssen-Love Duo, Minor Majority, Gåte og Gothminister.

