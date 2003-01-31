Bransjen

Petre i omveltning

Publisert
31.01.2003
Skrevet av
- Red.

I en svært så positivt vinklet pressemelding fra Petre-ledelsen heter det at kanalen som aldri hviler «feirer sitt 10-årsjubileum med stor fornyelse». – Petre skal bli yngre, bredere og viktigere, sier kanalsjef Marius Lillelien, og mener ellers at kanalen ikke bare skal «være et hjemsted for alt som er annerledes». Dette gir seg bl.a. utslag i en mer allmen musikkprofil.

Pressemelding fra NRK Petre, torsdag 30. januar ’03

Petre feirer 10-årsjubileum med stor fornyelse

Petre er kanalen som aldri hviler. Nå står kanalen foran sin største omveltning noensinne. Før høstens 10-årsjubileum er det en nyskurt kanal som kommer på lufta.

Fra mandag 1. september kommer NRK Petre på lufta med 6 nye daglige programmer og 8 nye helgeprogrammer. Her er noen av hovedtrekkene ved høstens forandringer:

· Fornyet morgensending
· Nytt aktualitetsprogram som skal sette dagsorden og skape debatt (kl. 16 – 17)
· Nye musikkflater formiddag (kl. 9 – 11) og ettermiddag (kl. 14 – 16)
· Eget program for norsk musikk på kveldstid (kl. 22 – 24)
· Ny scene for norske humortalenter – på lufta hver søndag
· Nytt fotballprogram hver søndag
· Mer allmen musikkprofil

— Petre er den viktigste radiokanalen for unge folk i Norge. Likevel kan kanalen klart ta mer plass, i større grad sette dagsorden og samtidig få flere lyttere til NRK. Det skal vi gjøre i 2003. Petre skal bli yngre, bredere og viktigere, oppsummerer kanalsjef Marius Lillelien.

Han er stolt av kanalens nye journalistiske satsning, et dagsordensettende aktualitetsprogram. som skal ta opp det unge folk er opptatt av.

— Kanalen skal gå rett på og ta opp de tingene som er viktige for våre lyttere – ikke bare være et hjemsted for alt som er annerledes, sier Lillelien.

Fornyelsen innebærer at Petre tar farvel med sentrale programmer som «Karate», «Kaliber», «Junta» og «Holger Nielsens Metode». Holger-gjengen har fått i oppdrag å lage Petres nye morgensending.
Marit Karlsen og Dj Dust (Jan Tørresen), to av kanalens viktigste musikkprofiler gjennom mange år, har også sine siste sendinger i slutten av august

Musikksjef Håkon Moslet varsler en dreining i musikkprofilen.

— Petre er en kanal for musikkinteresserte, men også for vanlige unge mennesker. På Petre skal de få den musikken de liker – i tillegg til at vi skal dra de etter håret. Petre skal være en muskalsk oppdrager for dine kids. Den norske musikken vil være mer sentral enn noensinne i framtidas Petre, sier Moslet.

