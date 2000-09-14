Bransjen

Nye kunstneriske rådgivere hos Festspillene i Bergen

14.09.2000
- Red.

Festspilldirektør Bergljót Jónsdóttir har fire kunstneriske rådgivere. To av disse er nye – regissøren John Retallack og produsenten Alex Poots. Begge er bosatt i London.

Erling Dahl jr., direktør ved Troldhaugen, og Pål Christian Moe, repertoarsjef ved Opera National d’Paris, fortsetter begge, mens Neil Wallace, direktør ved Stichting Stadsschouwbourg en Concertgebouw Haarlem går ut.

John Retallack er i dag frilanser, men har tidligere vært tilknyttet Oxford Stage Company og Oldham Coliseum, begge steder som kunstnerisk leder. Retallack hadde regien på Beckett-stykkene “Steg” og “Gyngestolen” som ble satt opp på Lepramuséet under Festspillene 1999. Han regisserte også både åpningsseremonien og åpningsforestillingen under Festspillene 2000.

Alex Poots har både produsert og programmert arrangementer med stor spennvidde: musikk i ulike former, dans og cross-over forestillinger for festivaler og faste arenaer. Poots etablerte, produserte og programmerte den prisvinnende FLUX-festivalen som med sitt tilbud om jazz, samtidsmusikk, rock og pop i tre år fungerte som et dynamisk alternativ til festivalen i Edinburgh. Han er også tilknyttet blant annet Barbican Centre i London og Channel 4 på prosjektbasis.

For mer informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Henning Målsnes
Tlf: 55 21 06 31 / 91 59 83 92
Fax: 55 21 06 40
E-mail: henning.malsnes@fib.no

