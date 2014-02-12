Nye fagutvalsmedlem

Ei rekkje av Kulturrådet sine fagutval har fått nye medlem. Medlemma vert utnemnde for to år av gongen.

Medlemma vert utnemnd ut frå fagkompetanse og samansetjinga skal ta omsyn til kjønn og geografisk spreiing.

I dei nye fagutvala er 45 av medlemene nye og 37 utnemnde på nytt. 40 av dei er kvinner og 42 menn, gjennomstnittsalderen er 47 år. Medlemene er spreidd over heile landet.

Desse utvala som gjeld musikkområdet har fått nye medlemmer:

Utvalet for arrangørstøtte

Leiar

Arnfinn Bjerkestrand, Oslo

Medlemmer

Kjersti Vikør, Hordaland/Troms

Håvard Lund, Troms

Therese Birkelund Ulvo, Hedmark

Sigbjørn Apeland, Hordaland

Christina Hætta, Finnmark

Utvalet for utøver- og produksjonsstøtte

Leiar

Malika Makouf Rasmussen, Frankrike/ Oslo

Medlemmer

Arnfinn Bjerkestrand, Oslo

Ragnhild Furebotten, Troms

Trude Storheim, Hordaland

Jarle Savio, Oslo

Bjørn Andor Drage, Nordland

Utvalet for innspelings- og publiseringsstøtte

Leiar

Soon-Mi Chung, Oslo

Medlemmer

Martin Eia-Revheim, Oslo

Annjørg Lien, Vest-Agder

Kåre Vestrheim, Oslo

Jon Øivind Ness, Oslo

Andreas Risanger Meland, Rogaland

Ordninga Kunst og ny teknologi

Leiar

Hans Christian Gilje, Oslo

Medlemmer

Hans Kristian Rustad, Hedmark

Vibeke Jensen, Sør-Trøndelag/USA/Hordaland

Lasse Marhaug, Oslo

Jørgen Knutsen, Hordaland/Finnmark