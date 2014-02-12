Nye fagutvalsmedlem
Ei rekkje av Kulturrådet sine fagutval har fått nye medlem. Medlemma vert utnemnde for to år av gongen.
Medlemma vert utnemnd ut frå fagkompetanse og samansetjinga skal ta omsyn til kjønn og geografisk spreiing.
I dei nye fagutvala er 45 av medlemene nye og 37 utnemnde på nytt. 40 av dei er kvinner og 42 menn, gjennomstnittsalderen er 47 år. Medlemene er spreidd over heile landet.
Desse utvala som gjeld musikkområdet har fått nye medlemmer:
Utvalet for arrangørstøtte
Leiar
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Medlemmer
Kjersti Vikør, Hordaland/Troms
Håvard Lund, Troms
Therese Birkelund Ulvo, Hedmark
Sigbjørn Apeland, Hordaland
Christina Hætta, Finnmark
Utvalet for utøver- og produksjonsstøtte
Leiar
Malika Makouf Rasmussen, Frankrike/ Oslo
Medlemmer
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Ragnhild Furebotten, Troms
Trude Storheim, Hordaland
Jarle Savio, Oslo
Bjørn Andor Drage, Nordland
Utvalet for innspelings- og publiseringsstøtte
Leiar
Soon-Mi Chung, Oslo
Medlemmer
Martin Eia-Revheim, Oslo
Annjørg Lien, Vest-Agder
Kåre Vestrheim, Oslo
Jon Øivind Ness, Oslo
Andreas Risanger Meland, Rogaland
Ordninga Kunst og ny teknologi
Leiar
Hans Christian Gilje, Oslo
Medlemmer
Hans Kristian Rustad, Hedmark
Vibeke Jensen, Sør-Trøndelag/USA/Hordaland
Lasse Marhaug, Oslo
Jørgen Knutsen, Hordaland/Finnmark