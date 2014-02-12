Bransjen

Nye fagutvalsmedlem

Publisert
12.02.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Ei rekkje av Kulturrådet sine fagutval har fått nye medlem. Medlemma vert utnemnde for to år av gongen.

Medlemma vert utnemnd ut frå fagkompetanse og samansetjinga skal ta omsyn til kjønn og geografisk spreiing.

I dei nye fagutvala er 45 av medlemene nye og 37 utnemnde på nytt. 40 av dei er kvinner og 42 menn, gjennomstnittsalderen er 47 år. Medlemene er spreidd over heile landet.

Desse utvala som gjeld musikkområdet har fått nye medlemmer:

Utvalet for arrangørstøtte

Leiar
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Medlemmer
Kjersti Vikør, Hordaland/Troms
Håvard Lund, Troms
Therese Birkelund Ulvo, Hedmark
Sigbjørn Apeland, Hordaland
Christina Hætta, Finnmark

Utvalet for utøver- og produksjonsstøtte
Leiar
Malika Makouf Rasmussen, Frankrike/ Oslo
Medlemmer
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Ragnhild Furebotten, Troms
Trude Storheim, Hordaland
Jarle Savio, Oslo
Bjørn Andor Drage, Nordland

Utvalet for innspelings- og publiseringsstøtte
Leiar
Soon-Mi Chung, Oslo
Medlemmer
Martin Eia-Revheim, Oslo
 Annjørg Lien, Vest-Agder
 Kåre Vestrheim, Oslo
 Jon Øivind Ness, Oslo 
Andreas Risanger Meland, Rogaland

Ordninga Kunst og ny teknologi
Leiar
Hans Christian Gilje, Oslo
Medlemmer
Hans Kristian Rustad, Hedmark
Vibeke Jensen, Sør-Trøndelag/USA/Hordaland
Lasse Marhaug, Oslo
Jørgen Knutsen, Hordaland/Finnmark

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

CircusP rawdna foto BenteM Hætta

Samisk språkuke i Ballade

Vi er midt i den samiske språkuka Giellavahkku, og her har vi samlet et knippe saker som er publisert på...

Izabell

Izabell tyster på seg selv

Indietilværelse og eget hip-hopkollektiv har gjort stavangerrapperen friere.

Tone Østerdal, direktør Music Norway

Music Norway: Mindre ENK og mer AS, takk!

Music Norway-direktør Tone Østerdal tror potensialet for norsk musikkeksport aldri har vært større. Realiseringen avhenger av at bransjen blir proffere,...