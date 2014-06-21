Ny styreleder i NOPA

Ingrid Kindem tar over vervet som styreleder etter Ragnar Bjerkreim.

Ved NOPAs generalforsamling 10. juni takket Ragnar Bjerkreim takket av etter seks år i vervet som styreleder.

Ingrid Kindem blir hans etterfølger. Kindem (f 1960) Kindem har musikkutdannelse fra NTNU i Trondheim, med tangenter og elektronikk som hovedinstrument. Hun har siden 1986 arbeidet som komponist, arrangør, orkesterleder, musiker og produsent med mange oppdrag for NRK TV, TV2, Rikskonsertene og Telenors Kulturprogram.

Kindem har hatt mange verv i norsk kulturliv, bl.a. i NOPA, TONO, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere. Hun er juryleder for Edvard-prisen og Telenors kulturpris. De siste 3 årene har hun arbeidet som produsent i Rikskonsertene.

Hun har vært medlem i NOPA siden 2001, og har inntil nylig vært 2. nestleder i NOPAs styre.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.