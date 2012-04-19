Ny sjef i Vadsø

Maria Utsi blir ny leder for Varangerfestivalen og Vadsø Jazzklubb, melder festivalen.

Hun overtar jobben etter Kjell Magne Stålsett til høsten. Utsi har sammensatt erfaring fra både kultur-og kulturnæringsfeltet, og har de siste fire årene ledet Hermetikken i Vadsø gjennom utvikling fra lokal næringshage til nasjonal kunnskapsaktør. Hun har i fire år vært nestleder i styret for Hålogaland Teater og de to siste årene også styremedlem i Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen.