Norske Musicnodes lanseres internasjonalt

Musikkspilleren får flere funksjoner, en annen modell for reklame og lanseres som widget utenlands.

Ballade har om Musicnodes, en gratis musikkspiller som viser reklame når brukeren streamer musikk. Ved å registrere seg på Musicnodes.no kan medier, plateselskaper og andre distributører av musikk benytte seg av musikkspilleren, eller noden, på sin nettside, nettavis, eller på Facebook. Inntekten av reklamevisningen fordeles mellom rettighetshavere og den som publiserer musikken. Det vil si at en avis får tilgang på både gratis musikk i sine artikler, og annonseinntekter. Samtidig støtter de rettighetshaverne av musikken.

Denne uken lanserer Musicnodes en ny plattform, hvor selskapet går fra å selge reklamen selv til å la de ulike distributørene legge sitt eget lager av reklame i nodene.

— Store medier trenger innhold de kan vekte mot eget varelager av reklame, og det kan de nå gjøre med innholdet i Musicnodes, forklarer gründer Preben Lugg.

— Hva skjer med mindre medier og brukere som ikke sitter på lager av reklame?

— Reklamelagrene i de store mediene kan gå ut i noder som er publisert av mindre medier som ikke har slike lagre. Det er også andre reklamelagre i ulike reklamenettverk, som ønsker å ta dette volumet inn under sin distribusjon. Vi kommer til å vurdere selve fordelingen etterhvert, men de mindre mediene kommer til å kunne bruke systemet som før, sier Lugg.

Løser logistikkproblem

Node betyr bindeledd, og Musicnodes vil være et bindeledd både fra artister til medier, og fra medier til musikktjenester. Løsningen på dette er forbedret, ettersom de som nå legger ut en node, selv kan velge hvilke tjenester og kanaler noden skal inneholde. Noden vil altså kunne inneholde alt fra strømmetjenester, nedlastingstjenester og videotjenester.

At Musicnodes tilbyr tilgang til hele katalogen sin og samler alle musikktjenestene i én spiller, er også det første skrittet mot en internasjonal distribusjon, forklarer Lugg. Tidligere har man ikke kunnet benytte seg av Musicnodes internasjonalt på grunn av de geografiske markedsavgrensningene i musikkindustrien.

— Plateselskapene opererer med en territoriebasert modell der det finnes en katalog av innhold pr marked. For å få tilgang må man betale pr marked, noe som gjør at det er tungt og kostbart å skalere i flere territorier.

— Vi kommer ikke utenom disse, men vi har laget et konsept som gjør at vi kan vokse utenfor Norge uten å ha tilgang til musikken selv. Nodene er en widget utenfor Norge som samler alle de relevante tjenestene og kanalene. Det blir med andre ord ikke en reklamefinansiert avspilling fra Musicnodes i noder sett eller laget av utenlandske IP-adresser, men en widget der man kan velge hvor eller hvordan man vil høre musikken som omtales eller promoteres. På den måten kan vi nå skalere ut av Norge uavhengig av å selv ha tilgang til katalogene pr territorium. Dette løser i seg selv et logistikkproblem for internasjonale kanaler som skal vise relevante tjenester til sin brukere basert på hvor de befinner seg geografisk sett.

— Hvordan tjener dere, mediene og artistene penger på widgeten, når noden ikke er reklamefinansiert?

— Artistene tjener på at fans enkelt kan velge og havner i de tjenestene som selger musikken deres, mediene tilbyr sine lesere et utvalg av tjenester som gjør at de ikke diskriminerer verken lesere eller tjenester, og vi setter opp affiliateavtaler med de forskjellige tjenestene kombinert med at vi samler data i musikksegmentet som vil kunne bli direkte inntektskilder for både Musicnodes og mediene i fremtiden, svarer Lugg.

Vil fokusere på enkeltbrukeren etterhvart

Musicnodes, som har eksistert siden 2009 oppgir at utgiverne —altså medieselskap, plateselskap etc — er deres viktigste målgruppe.

— Da vi skrev om dere sist var også bloggere en viktig målgruppe — tilbyr dere også noe for enkeltpersoner?

— Det vil komme et B2C fokus (Business to consumer, red. anm) i tjenesten senere, men Musicnodes er først og fremst en tjeneste som skal tilrettelegge for promotering og bruk av musikk fra et B2B perspektiv (business to business, red. anm). Per i dag har vi ca 3000 utgivere registrert, men til sammen gjennom disse når vi ca 300 000 potensielle små utgivere som i dag har tilgang gjennom plattformer som har integrert Musicnodes for sine utgivere. Selv er vi sikre på at det virker. Tilbakemeldingene vi får er gode. Mediene som bruker Musicnodes har både tjent penger og opplevd at brukere bruker mer tid i deres artikler, kommenterer og deler mer innhold, sier Lugg.