Norsk Underholdningsindustri kjøpt opp

Svenske European Multimedia Group AB, og Norsk Underholdningsindustri AS slår sine pjalter sammen til et nytt stort skandinavisk mediekonsern. Samtidig kjøper selskapet opp Face Holding AS, som inkluderer blant annet Arcade Music i Norge og Sverige. All virksomhet samles under moderselskapet EMG AB.

European Multimedia Group AB (EMG) er et privated multimediaselsakp med hovedkontor i Malmø, som er aktivt innenfor lisensiering, artist-management, artistrepresentasjon, og plateproduksjon. EMG eier datterselskapene EMG Music AB (Malmø), European Homeshopping AB (Malmø), EMG Germany GmbH (Køln), EMG Agency Ltd. (London) og halve EMG Production & Distribution Ltd. (London).

Norsk Underholdningsindustri (NUI) eier datterselskapene NUI Records med underliggende «labels» som daWorks, Fete Hits og Blue Jersey – med artister som Cape, Reidar Larsen og Finn Kalvik, rackselskapet NUI Engros AS og halvparten av MSO Logistikk AS, et distribusjonsselskap for hjemmeunderholdning.

Juridisk sett blir EMG AB den overtagende part, men med NUIs tidligere aksjeeiere som 50 prosent deleiere via NUIs holdingselskap.

I samband med ovenfornevnte sammenslåing meddeles det samtidig at selskapet Face Holding AS erverves. Selskapet er moderselskapet til Arcade Music AB (Sverige), Arcade Music AS (Norge) samt Mega Dance AS (Norge) og er ansvarlig for artister som Markoolio, Lutricia McNeal og Bubbles.

EMG AB regner med en omsetning på rundt 600 millioner svenske kroner i 2001.

Jørn Johnsen i NUI og Gerard Helders i EMG har gått ut følgende felles uttalelse i en pressemelding:

– Sammenslåingen av EMG AB og NUI AS, samt ervervet av Face Holding med selskapene Arcade Music AS og Arcade Music AB skaper en betydelig nordisk underholdningsplatform som tilfredstiller det globale markedets behov og utgjør en kreativ base for artister og bransjefolk innen musikk- og multimediaindustrien.»