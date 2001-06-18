Bransjen

Norsk Underholdningsindustri kjøpt opp

18.06.2001
Øyvind Holen

Svenske European Multimedia Group AB, og Norsk Underholdningsindustri AS slår sine pjalter sammen til et nytt stort skandinavisk mediekonsern. Samtidig kjøper selskapet opp Face Holding AS, som inkluderer blant annet Arcade Music i Norge og Sverige. All virksomhet samles under moderselskapet EMG AB.

European Multimedia Group AB (EMG) er et privated multimediaselsakp med hovedkontor i Malmø, som er aktivt innenfor lisensiering, artist-management, artistrepresentasjon, og plateproduksjon. EMG eier datterselskapene EMG Music AB (Malmø), European Homeshopping AB (Malmø), EMG Germany GmbH (Køln), EMG Agency Ltd. (London) og halve EMG Production & Distribution Ltd. (London).

Norsk Underholdningsindustri (NUI) eier datterselskapene NUI Records med underliggende «labels» som daWorks, Fete Hits og Blue Jersey – med artister som Cape, Reidar Larsen og Finn Kalvik, rackselskapet NUI Engros AS og halvparten av MSO Logistikk AS, et distribusjonsselskap for hjemmeunderholdning.

Juridisk sett blir EMG AB den overtagende part, men med NUIs tidligere aksjeeiere som 50 prosent deleiere via NUIs holdingselskap.

I samband med ovenfornevnte sammenslåing meddeles det samtidig at selskapet Face Holding AS erverves. Selskapet er moderselskapet til Arcade Music AB (Sverige), Arcade Music AS (Norge) samt Mega Dance AS (Norge) og er ansvarlig for artister som Markoolio, Lutricia McNeal og Bubbles.

EMG AB regner med en omsetning på rundt 600 millioner svenske kroner i 2001.

Jørn Johnsen i NUI og Gerard Helders i EMG har gått ut følgende felles uttalelse i en pressemelding:

– Sammenslåingen av EMG AB og NUI AS, samt ervervet av Face Holding med selskapene Arcade Music AS og Arcade Music AB skaper en betydelig nordisk underholdningsplatform som tilfredstiller det globale markedets behov og utgjør en kreativ base for artister og bransjefolk innen musikk- og multimediaindustrien.»

BransjeGenrePopulærmusikk

Relaterte saker

Hanah

Brudd mellom EMG og Norsk Underholdningsindustri

Den forkynte fusjonen mellom svenske European Multimedia Group AB og Norsk Underholdningsindustri AS har lidd et dramatisk forlis. Fusjonen ble...

Heidi Hauge (lite)

NUI Engros konkurs

Plategrossistfirmaet NUI Engros er konkurs. Selskapet leverer til storkunder som OBS, ICA, Color Line og Posten, og plateselskapene frykter at...

