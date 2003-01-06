Bransjen

Norsk musikkliv støtter Kanal 4

06.01.2003
Bendik Hofseth

NOPA, Norsk komponistforening, FONO og Musikernes fellesorganisasjon uttrykker stor glede over at Kirke- og Kulturdepartmenet valgte å gi konsesjonen for riksdekkende radio til Kanal 4, som har lovet at minimum 35% av musikken skal være norsk. De fire interesseoragnisasjonene utrykker i denne korte kommentaren håp om at kanalen også vil ta vare på mangfoldet, i en radioverden som blir stadig mer ensrettet.

Av Bendik Hofseth, NOPA

Vedrørende konsesjonstildeling til Kanal 4

Nye tall viser at i løpet av de siste 5 år har ensrettingen av repertoar på norske radiokanaler tiltatt kraftig. Verk spillt mellom 1 og 9 ganger, utgjorde I 1997 29% av sendeflaten. I 2001 utgjorde de kun 13%. Tilsvarende er antall verk gjentatt 10 ganger eller mer, økt fra 71% til 87%.

Norge har videre en av de laveste andeler lokalt repertoar I verden. Det er derfor svært gledelig at Kulturdepartementet idag innstiller Kanal 4 framfor P4, med vekt på at Kanal 4 melder at minimum 35% av musikken skal være norsk. La oss håpe at de også klarer å passe på mangfoldet, til glede for

norske plateselskap, komponister, tekstforfattere, artister, utøvere og ikke minst publikum.

Med vennlig hilsen

Bendik Hofseth, NOPA (Forening for norske komponister og tekstforfattere)

Synne Skouen, NKF (Norsk komponistforening)

Larry Bringsjord, FONO (Foreningen for norske plateselskaper)

Arnfinn Bjerkestrand, MFO (Musikernes fellesorganisasjon)

