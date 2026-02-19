Nina Qvam – direktør i Music Norway

Nina Qvam er ny direktør i Music Norway. Hun tiltrådte stillingen allerede 17. februar.(Foto: Ousu Oluf Leigh/Music Norway)

Nina Qvam er ny direktør i Music Norway

19.02.2026
- Red.

– Norsk musikk hevder seg sterkt internasjonalt, men vi står også overfor betydelige endringer – politisk, teknologisk og markedsmessig, sier den nye direktøren.

Nina Qvam har det siste året vært konstituert direktør i Music Norway, og har ledet organisasjonen gjennom en krevende og viktig periode, melder styret i eksportkontoret for Norges musikkliv. Nå er det klart at Qvam er den nye direktøren, ansatt i et femårig åremål.

– Nina Qvam kjenner organisasjonen godt, har vist trygg og stødig ledelse, og representerer både kontinuitet og fornyelse i en tid hvor musikkbransjen er i rask utvikling, sier styreleder Stein Bjelland.

Qvam har over 20 års erfaring fra musikkbransjen, blant annet fra Universal Music Norge, der hun hadde lederroller innen internasjonalt repertoar, markedsføring og strategi.

– Music Norway har et viktig og meningsfullt oppdrag. Jeg opplever det som både motiverende og forpliktende å få lede organisasjonen videre. Norsk musikk hevder seg sterkt internasjonalt, men vi står også overfor betydelige endringer – politisk, teknologisk og markedsmessig. Da trenger vi tydelige prioriteringer, gode analyser og et sterkt lagarbeid internt og med bransjen, sier Qvam.

Qvam peker særlig på behovet for å videreutvikle tiltak i tett dialog med bransjen, styrke beslutningsgrunnlaget gjennom analyse og evaluering, og å bygge videre på det strategiske arbeidet som allerede er lagt:

– Jeg er opptatt av å skape retning og trygghet i organisasjonen, samtidig som vi skal utfordre oss selv og bransjen til å tenke langsiktig og bærekraftig om internasjonal satsing og næring. Jeg vil gjerne også uttrykke en stor takk til Tone Østerdal. Det betyr mye for oss at vi får beholde hennes kompetanse, politiske innsikt og erfaring i organisasjonen videre i hennes nye rolle.

Music Norway har som samfunnsoppdrag å øke eksporten og den internasjonale interessen for norsk musikk, og opererer i skjæringspunktet mellom næring, kunst og politikk. I prosessen har styret lagt vekt på behovet for en samlende leder med strategisk blikk, gjennomføringsevne og høy integritet, melder organisasjonen.

Nina Qvam tiltrådte stillingen 17. februar.

Music NorwayMusikkeksportNina QvamStein BjellandTone Østerdal

Tone Østerdal

Fratrer på grunn av sykdom

Music Norways direktør trer til side på grunn av alvorlig sykdom.

Tone Østerdal, direktør Music Norway

Music Norway: Mindre ENK og mer AS, takk!

Music Norway-direktør Tone Østerdal tror potensialet for norsk musikkeksport aldri har vært større. Realiseringen avhenger av at bransjen blir proffere,...

Sajje Solbakk, festivalsjef Riddu Riđđu på Reeperbahn i Hamburg

Riddu Riđđu på Reeperbahn: Vil etablere samisk musikkeksportkontor

Sist uke arrangerte Riddu Riđđu og Hedline en samisk showcase på Reeperbahn-festivalen i Hamburg. Sajje Solbakk tror etableringen av et...

PUMPEGRIS i GLASGOW – Celtic Connections

Pumpegris tester landegrensene  

Pumpegris vil ut i verden og spille. Med unntak av en liten avstikker til Sverige gjør de sine første ordentlige...

Gangar SHOWCASE SCOTLAND 01 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

En halv million for showcase i Skottland

Dyrt, men garanterer resultater, ifølge Music Norway.

Sanskriti Shresta Avatar

Bugges verden på egne ben

Igor tar pulsen på OkWorld et halvt år etter startskuddet.

Faksimile av Klassekampens Musikkmagasinet 12. august 2019, der kritiker Magnus Andersson skrev om hvordan sopran Lise Davidsen erobret Wagnerfestivalen i Bayreuth

Nominerte til årets beste kritikk

Tre tekster er nominert til årets beste kritiske tekst om teater, musikk eller dans, og vinneren kåres under Festspillene i...

Okohelter STICKY KTS 01939 Foto Kloden teater

Statsbudsjettet 2025: Kloden teater foreslås kuttet

Regjeringen foreslår å kutte Kloden teater – arena for scenekunst og de unge – med tre millioner kroner i Kulturbudsjettet...