Nina Qvam er ny direktør i Music Norway

– Norsk musikk hevder seg sterkt internasjonalt, men vi står også overfor betydelige endringer – politisk, teknologisk og markedsmessig, sier den nye direktøren.

Nina Qvam har det siste året vært konstituert direktør i Music Norway, og har ledet organisasjonen gjennom en krevende og viktig periode, melder styret i eksportkontoret for Norges musikkliv. Nå er det klart at Qvam er den nye direktøren, ansatt i et femårig åremål.

– Nina Qvam kjenner organisasjonen godt, har vist trygg og stødig ledelse, og representerer både kontinuitet og fornyelse i en tid hvor musikkbransjen er i rask utvikling, sier styreleder Stein Bjelland.

Qvam har over 20 års erfaring fra musikkbransjen, blant annet fra Universal Music Norge, der hun hadde lederroller innen internasjonalt repertoar, markedsføring og strategi.

– Music Norway har et viktig og meningsfullt oppdrag. Jeg opplever det som både motiverende og forpliktende å få lede organisasjonen videre. Norsk musikk hevder seg sterkt internasjonalt, men vi står også overfor betydelige endringer – politisk, teknologisk og markedsmessig. Da trenger vi tydelige prioriteringer, gode analyser og et sterkt lagarbeid internt og med bransjen, sier Qvam.

Qvam peker særlig på behovet for å videreutvikle tiltak i tett dialog med bransjen, styrke beslutningsgrunnlaget gjennom analyse og evaluering, og å bygge videre på det strategiske arbeidet som allerede er lagt:

– Jeg er opptatt av å skape retning og trygghet i organisasjonen, samtidig som vi skal utfordre oss selv og bransjen til å tenke langsiktig og bærekraftig om internasjonal satsing og næring. Jeg vil gjerne også uttrykke en stor takk til Tone Østerdal. Det betyr mye for oss at vi får beholde hennes kompetanse, politiske innsikt og erfaring i organisasjonen videre i hennes nye rolle.

Music Norway har som samfunnsoppdrag å øke eksporten og den internasjonale interessen for norsk musikk, og opererer i skjæringspunktet mellom næring, kunst og politikk. I prosessen har styret lagt vekt på behovet for en samlende leder med strategisk blikk, gjennomføringsevne og høy integritet, melder organisasjonen.

Nina Qvam tiltrådte stillingen 17. februar.