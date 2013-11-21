Møt tysk og østerriksk radio

21.11.2013
Hvordan får du spilt musikken din i utenlandsk radio? Hos Music Norway kan du møte musikksjefer i tysk og østerriksk radio.

29. november holder Music Norway åpent hus. Hit kommer tre musikksjefer i tysk og østerriksk radio, samt NRK P3s musikksjef Mats Borch Bugge.

De har satt opp følgende problemstilling: Radio er fremdeles det viktigste mediet for å breake artister over store deler av verden, ikke minst i de tyskspråklige. Men hvordan får du musikken din spilt på radio? Hvordan skiller programmering seg fra det norske radiomarkedet? Hvordan jobber en bra radioplugger? Hva er fremtiden til radio? Hvilke formater dominerer?

Panelet, som også vil svare på spørsmål fra salen, består av
Aditya Sharma – Head of Music, Radio Fritz (Rundfunk Berlin Brandenburg)
Ueli Häfliger – Head of Music, Flux FM
Andreas Ederer – Head of Music, FM 4 (ORF – Österreichischer Rundfunk )
Mats Borch Bugge – Musikksjef, NRK P3

Moderator: Jonas Vebner, Music Norway – Head of Central European Office

Det er begrenset antall plasser, se informasjon om påmelding og mer om arrangementet på Music Norways nettsider.

Flere saker

Linda Netland

Linda Netland ny direktør for Nordland Musikkfestuke

– Nordland Musikkfestuke er et av Nord-Norges mest betydningsfulle kulturarrangementer, sier den nye lederen av festivalen med hovedfokus på klassisk...

Flaggermus krtnt None

Om stillhet

Linn Halvorsrød reflekterer rundt fenomenet stillhet etter å ha vært på forskningskonsert ved NTNU.

Nora Bilalovic Kulset i feltarbeid. Foto: Privat

Når voksne synes det er flaut å synge

Er det slike som meg, musikere og musikkutdannede pedagoger, som egentlig skaper holdningene om å være flink nok eller ikke...