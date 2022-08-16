Minneord om Tor Halmrast

Signaturen «Med klangfull hilsen Tor» er benyttet for siste gang. Men den vakre klangen i de mange salene Tor var med å planlegge, blir ikke borte, skriver Tor Halmrasts kolleger i konsulentselskapet COWI.

Mandag 18. juli gikk musikeren, komponisten og akustikeren med det store hjertet, Tor Halmrast, bort. Han ble 71 år og var aktiv helt til det siste. Til og med fra sykehussenga insisterte han på å få oppgaver å bruke hodet på. Vi hadde alle fortsatt håp om snarlig bedring, men dessverre gikk det ikke slik. Da den siste eposten ikke ble avsluttet med signaturen «Med klangfull hilsen Tor», men kun «Hilsen Tor», skjønte vi at realitetene hadde sunket inn.

I oppveksten i Sarpsborg var hockey og gitar hans store lidenskaper. Han spilte i flere lokale band, før ferden gikk til Trondheim, der han først studerte musikkvitenskap, og så elektro/akustikk ved NTNU. Der var han også sentral i det legendariske storbandet Bodega Band og i flere andre besetninger.

Etter siviltjeneste startet Tor i 1976 som akustiker i IGP AS (senere en del av COWI), før han ble sjefsakustiker i Statsbygg. Der han var til han nådde pensjonsalder. Også da brant Tors genuine engasjement for musikken og akustikkfaget sterkt, og i en alder der de fleste andre velger å pensjonere seg, gikk han høsten 2020 med friskt mot inn i et nytt fagmiljø hos oss i COWI.

Hans alltid musiske og pragmatiske tilnærming til akustikkfaget var til inspirasjon og ettertanke. Tor var svært dyktig i kommunikasjon med profesjonelle musikere og dirigenter. I tillegg evnet han å formidle akustikkfaget på en måte som fremmet tillit og innsikt blant de som ikke behersker fagets abstrakte begreper. Disse egenskapene fikk han blant annet utnyttet i forbindelse med planlegging av rehabiliteringen av Nationaltheatret, nytt Griegakademi i Bergen, og den nylige renovasjonen av Olavshallen i Trondheim.

Tor gikk inn i alle oppdrag med samme alvor og genuine ønske om å bidra til gode rom for musikk, uansett om oppgaven var store, dedikerte konsertsaler, teaterscener, mindre flerbrukssaler eller små øveceller for nybegynnere i kulturskoler. Gjennom et langt virke har han satt hørbare spor i mange offentlige bygg over det ganske land. Tor var også en viktig bidragsyter i arbeidet fram mot den første norske standarden for akustikk i musikklokaler.

Tor var et multitalent, og hadde en enorm arbeidskapasitet. Parallelt med sjefsakustiker- og rådgiverjobber, var han tilknyttet Norges musikkhøgskole og institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som førsteamanuensis der har han bidratt til å spre interesse og kunnskap om akustikk til mange kull musikkstudenter.

Tor var også en aktiv komponist, blant annet fikk hans verk «Aqueduct» i 1992 prisen for beste komposisjon/lyd-design under verdensutstillingen i Sevilla. Radiooperaen «Alfa og Romeo» fra 1998 er en travesti over operasjangeren, skrevet for forteller, solister, fullt orkester og elektronika. Verket «Flutr» fra 2019, som utforsker det akustiske fenomenet flutterekko, ble i fjor nominert til Årets verk av Norsk Komponistforening.

Tors interesse for å dele sin kunnskap og erfaring med yngre kollegaer i COWI var raus og ekte, og han hadde stor tålmodighet med oss. Ekte var også Tors glede da han så at hans til tider nerdete og kuriøse betraktninger ble mottatt med interesse og nysgjerrighet fra yngre kollegaer i fagmiljøet.

Signaturen «Med klangfull hilsen Tor» er benyttet for siste gang. Men den vakre klangen i de mange salene Tor var med å planlegge, blir ikke borte.

Våre tanker går til hans nærmeste, Susanne og Balder, og vi lyser fred og fryd over Tors minne.

På vegne av kolleger i COWI,

Bård Støfringsdal, Christian Magnusson, Svein Folkvord, Trond Eklund Johansen