Mer enn olje

Det er viktig at kulturforskning blir ivaretatt slik at man ikke bare utvinner naturressurser og lar resten ligge øde, mener SnoMus-forskere.

I en kronikk på Ballade i dag varsler Senter for nordområdenes musikkforskning (SnoMus) ved Høgskolen i Nesna et forskningsprosjekt der formålet er å tydeliggjøre at nordområdene ikke bare innholder olje- og mineralforekomster, men også et kulturelt mangfold – da spesielt musikalsk.

— «I likhet med andre felt av sentral betydning for utvikling og ressursutnyttelse i nord, er kunnskap om kulturelle prosesser viktige om vi skal sikre samfunn hvor folk trives», skriver dere. Hvorfor det?

— Det er viktig at begge deler blir ivaretatt, slik at det ikke bare blir den vanlige koloniseringen der man utvikler naturressurser og lar resten ligge øde, sier Ove Larsen, som er professor med doktorgrad i folkemusikk fra Nord-Norge.

Flere kvaliteter enn olje

— Nordområdesatsningen bør ikke bare dreie seg om oljeutvinning og råstoffleveranser, det er de andre kvaliteter i nord enn som så, mener komponist og professor Bodvar Moe.

SnoMus forsøker å stable på beina en forskergruppe der ulike eksperter på ulike områder skal skrive artikler som skal samles i en antologi. Forsøksvis kontemporære, men også historiske, men antologien skal beskrive musikk i nord i bredest mulig grad og omfatter Island, Færøyene, Norge, Sverige, Finland, Russland, og kanskje Canada.

Arbeidet med antologien vil ta to til tre år, tror Larsen og Moe.

Skolering av befolkningen

Det er naturlig å snakke om «koloniseringen» av Nord-Norge, mener Larsen.

— Den mest opplagte forhistorien er kolonisering av urbefolkningen og den samiske delen av befolkningen. Jeg har jobbet en god del med folkemusikk, og det er først de senere årene man har blitt oppmerksomhet på at det er folkemusikk i Nord-Norge. Gjennom skolekonsertturneene har man reist rundt med hardingfele i nord også. Det handler like mye om en skolering av egen befolkning, og bidrag til et nasjonalt curriculum, at man framskaffer kunnskap om nord, sier Larsen.

Nasjonalt ansvar

Moe mener Nordområdemeldingen i påfallende lite grad sier noe om kultur og humaniora, selv om en festival som Barents Spektakel i Kirkenes er et bra eksempel på kuturelt engasjement i sammenheng med utviklingen landsdelen.

— Det å forske på sammenhengen mellom musikk og samfunn er viktig i alle deler av landet. Det er mange i musikkmiljøet som mener at musikk gjelder utøvere og komponister, mens det å sette det i en samfunnsmessig kontekst er en uvant måte å se det på, sier Larsen.

SnoMus-forskerne har lest om rapporten fra Telemarksforskning som ikke finner noen sammenheng mellom kultur og tilflytting.

— Jeg kjenner ikke grunnlaget for forskningen, men det er allikevel et nasjonal ansvar for å drive forskning å beskrive ulike aspekter ved kulturen i hele landet. Fremdeles er Nord-Norge i en bakevje når det gjelder forskning på musikk eller andre ting, og det er blant annet bakgrunnen for opprettelsen av UiT. Det var et ønske om å fremskaffe kunnskap som var aktuell for folk i landsdelen. Det er det vi driver med i SnoMus, og vi de eneste i nord for Trondheim som driver samfunnsmessig musikkforskning, sier Larsen.