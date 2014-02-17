– Må stå for delegatens regning

Leder i korforbundets Region Vest, Stein T. B. Høyer, svarer Harald Eriksen.

(Saken er oppdatert 21. februar)

Harald Eriksen fra Norges korforbund Sogn og Fjordane forteller i et om sine erfaringer fra det ekstraordinære landsmøtet i Norges korforbund 19. januar.

Blant annet var det hans oppfatning at det egentlige landsmøtet foregikk på et møte dagen før, som ikke alle fikk informasjon om.

Leder av korforbundets Region Vest, Stein T. B. Høyer avviser at det var tenkt som noe hemmelig møte.

— I forkant av et årsmøte eller landsmøte er det ikke uvanlig at det foregår forberedelser, for eksempel i form av orienteringsmøter. Det var ikke noen tilsiktet holdning at delegatene fra vest ikke skulle få være med. Men det som var spesielt i dette tilfellet, var at jeg heller ikke selv var orientert om det eksakte tidspunktet for at dette skulle skje, fordi jeg var opptatt med så mye annet. Dette var nok årsaken til at han ikke var tilsterekkelig orientert, sier Høyer.

Eriksen omtaler også de ulike regionslederne som et «konpirasjonsråd».

— Dette er delegatens oppfatning, som han selvsagt har rett til å ha, men som også må stå for hans regning. Etter min vurdering var det som skjedde i tilkytning til årsmøtet i Norges korforbund og Studieforbundet Kor gjennomført på en demokratisk måte, sier Høyer til Ballade.

— Ikke konspiratorisk

Regionleder i NK Midtnorge, Åge Ofstad, slutter seg til Høyers og Inger-Johanne , og mener at Ingeborg Kårmo fra NK Sør-Trøndelag gir en av det som skjedde i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

Snarere understreker han det naturlige ved å sende ut informasjon til deltakerne før et slikt møte.

— I forkant av det ekstraordinære landsmøtet var det naturlig nok noe aktivitet blant oss regionledere. Når det først blir krevd et slikt møte, så har det sin årsak og da ligger det i kortene at delegatene må møte forberedt dersom de har noen mening og ønsker å synliggjøre denne. Vår såkalte aktivitet utledet blant annet. et felles informasjonsskriv til alle distriktleddene. Denne ble sendt ut noen dager før det ekstraordinære landsmøtet, og det fordi det var ønsket av distriktslederne. Det ble presisert at dette kun var en faktabasert og nøytral informasjon hvor alt var hentet ut og med referanse til blant annet møtebøker, vedtekter og skriftlige uttalelser. Det var med andre ord ikke ment å påvirke distriktslederne og legge videre føringer for delegatene. Snarere tvert i mot. De ble rådet til å gjøre sine egne vurderinger og gjøre sine valg ut fra det. Hva som eventuelt har kommet av informasjon fra andre, kan ikke jeg svare for.

Ofstad er uenig i at regionledernes aktivitet kan kalles konspirativt.

— All den tid valg av nytt styre sto på agendaen, hadde jeg for min del satt opp kandidater som jeg kjente til og kunne foreslå. På forespørsel fra valgkomiteen sendte jeg med flere andre, også inn forslag på kandidater. Når valgkomiteen likevel kun innstilte på gjenvalg av sittende styre, la det føringer for at det under valget ville komme benkeforslag. I en slik situasjon var det også stor sjanse for at de forhåndsinnmeldte forslagene ville komme opp som benkeforslag, hvilket de også gjorde. Det kan ikke kalles verken konspirativt eller kupplignende.