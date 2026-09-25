Lars Petter Hagen

I juni 2027 begynner Lars Petter Hagen i den nye jobben som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett.(Foto: Erik Berg/Den Norske Opera & Ballett )

NotisBransjen

Lars Petter Hagen til Operaen

Publisert
25.09.2026 17:37
Skrevet av
- Red.

Lars Petter Hagen blir ny administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett fra sommeren 2027.

– Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på denne oppgaven. Det som begeistrer meg mest med Den Norske Opera & Ballett er helheten: Kunsten, menneskene, kompetansen og den viktige rollen institusjonen har i samfunnet. Jeg gleder meg til å bli en del av laget i Operaen og bidra til å gjøre opera- og ballettkunsten betydningsfull for enda flere, sier nyutnevnt administrerende direktør, Lars Petter Hagen.

Lars Petter Hagen er i dag direktør for Festspillene i Bergen, i et fireårig åremål som løper ut i år. Han begynner i den nye jobben rett etter at Festspillene i Bergen 2027 er avsluttet.

Hagen er selv komponist, kurator og mentor i inn- og utland, og har tidligere vært rådsleder for Norsk kulturråd, utviklingssjef i Oslo-filharmonien og direktør for Ultimafestivalen.

– Med Lars Petter Hagen får vi en erfaren, visjonær og utviklingsorientert direktør som skal lede denne unike institusjonen videre, sier styreleder Sarah C.J. Willand.
– I nært samarbeid med styret, kunstneriske sjefer, og den øvrige ledelsen skal vår nye administrerende direktør sette retning og sikre de organisatoriske, økonomiske og menneskelige forutsetningene som gjør at DNO&B kan realisere sitt kunstneriske samfunnsoppdrag.

Før sommeren ble det kjent at nåværende administrerende direktør Geir Bergkastet gir seg etter over ni år i sjefsstolen for å flytte tilbake til hjemtraktene og bli fylkeskultursjef i Innlandet fylkeskommune.

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