Jahn Teigen om Petres musikksjef: – Moslet avslører sin kulturløshet

Musikksjefen i Petre, Håkon Moslet, kom denne helgen med temmelig oppsiktsvekkende karakteristikker av flere navngitte musikere her hjemme. Nå reagerer mange på at en av NRKs mest profilerte sjefer velger å ordlegge seg på denne måten. – Betegnelsene Moslet bruker er upassende og provoserende. Moslet avslører nok en gang sin kulturløshet, og viser med sin mangel på respekt minimale kunnskaper om norsk rock, sier en av norsk rocks aller største veteraner, Jahn Teigen. Moslet hevder på sin side at han «utelukkende har fått positive tilbakemeldinger» innad i NRK.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Petre-topp Håkon Moslet fikk mye pepper etter følgende uttalelse til Nordlys i forrige uke:

— Det er flere i musikkmiljøet som har reagert på den nordnorske fortellerstemmen. Det burde vært valgt en mer nøytral stemme. Tromsødialekten er veldig markant, det er uheldig og det gjør at man med en gang tenker at dette er en tromsøproduksjon.

Saken fikk mange til å heve øyenbrynene – også på ledernivå i Rikskringkastingen.

— Det å kritisere en nordnorsk fortellerstemme er et Akersgatesynspunkt de kunne spart seg. Dette er holdninger jeg kjenner igjen fra da jeg jobbet med å bestemme fjernsynsproduksjoner, uttalte tidligere programdirektør i NRK, Hans Tore Bjerkaas, til Nordlys.

Selv var Moslet kjapt ute med å presisere at han ikke var ute etter å kritisere serien, og mente at Nordlys fremstilte ham i feil lys. Han fulgte opp med å skrive et åpent brev om dette på NRKs internsider torsdag, og fikk det samme innlegget på trykk i Nordlys lørdag.

— Uttalelsen min ble tatt ut av en sammenheng, og kjørt ut i fra en forhåndsbestemt vinkel. Jeg syntes det var ubehagelig å bli brukt på den måten, så derfor gikk jeg ut i Nordlys på lørdag, forteller Moslet til Ballade.

— Tror jeg har mange med meg på at dette er perifere navn

— Jeg syntes hele oppslaget til Nordlys ble veldig konstruert, fortsetter Moslet. – Det har rett og slett ikke fremkommet nok kritikk av serien til at man kan påstå at den er blitt «slaktet i sør-Norge», slik Nordlys hevder. Når man kaller et program «Norsk Rocks Historie», må man jo forvente noen bølger.

Men i din iver etter å understreke at du selv er begeistret for TV-serien, går du jo ganske langt i å angripe og latterliggjøre navngitte personer? Det hersker vel f.eks. alminnelig enighet om at Cool Cats var en av De Fire Store på sekstitallet, mens du skriver at de hører hjemme «langt ut i den rockhistoriske periferi», og attpåtil «sutrer»?

— Cool Cats var sikkert sentrale i sin tid. Det kan godt hende. Jeg vet jo hvem de er, men jeg prøvde å skrive dette med litt humoristisk snert. Jeg opplever at Cool Cats, Atle Bakken og Rolf Graff er ganske perifere navn, og tror jeg har mange med meg på det.

Men tror du veteraner i bransjen synes det er så veldig «humoristisk» at en av NRKs mest profilerte sjefer omtaler dem som «pisslunkne, rynkete aktører»?

— Jeg skjønner vel at folk kan føle seg forbigått når man ramler ut på denne måten. Anders Giæver skrev i VG på lørdag at «Norsk Rocks Historie» vil bli stående som den offisielle versjonen. Det tror jeg han har rett i. Da er det selvfølgelig kjipt å ikke bli nevnt. Men det blir også noe komisk over folk som prøver å skrike seg til en plass i historien, synes jeg.

Jahn Teigen: – Moslet avslører sin kulturløshet

Moslet forteller at han bare har fått positive tilbakemeldinger internt i NRK, og mener ellers at programskaperne skal ha ros fordi de har tort å ta prioriterte valg.

— En Tv-serie som dette kan ikke være som et leksikon der alle blir nevnt. Resultatet av de valgene programskaperne har tatt, er god TV og godt fortalt rockhistorie – men noen såre følelser. Jeg merker at jeg kan leve med de valgene som er tatt så langt.

Ballade har i forbindelse med Moslets uttalelser tatt kontakt med en av norsk rocks virkelige veteraner, Jahn Teigen, som snart er inne i sitt femte tiår som artist. Historien om Popol Ace/Vuh fikk god plass i TV-serien, men Teigen synes at Petre-toppen skyter langt over mål – og i tillegg viser svært liten respekt for rockens pionerer.

— Alle som er presentert, og også mange som ikke er nevnt i NRK sitt program om Norsk Rock, er personer som har bidratt til norsk rock på hver sin måte, og må krediteres for sitt arbeid. De er bidragsytere som utgjør røttene til norsk rock, og derved en del av den norske rockkulturen – og norsk kultur generelt, mener Teigen.

— Betegnelsene Moslet bruker om noen av aktørene er upassende og provoserende. Uttalelsen bidrar til at han får den oppmerksomhet han er på jakt etter, som han kanskje i fremtiden, når han selv er i periferien, ikke ville likt å motta selv. Moslet avslører nok en gang sin kulturløshet og beviser i sitt fravær av respekt for musikkarkitektene sin minimale kunnskap om norsk rock, sier Teigen.

— Misbruker lojaliteten til både NRK og artister

— Norsk musikk kommer ikke videre om medarbeidere i maktposisjoner ikke har respekt for de som har bidratt til at f. eks. NRK har blitt et viktig og respektabelt forum for fremføring av norsk musikk, noe som igjen er grunnlaget for at Moslet i dag sitter i en synlig og viktig posisjon for norsk rock.

— Personlig syntes jeg det er trist å se at Moslet, i kjent stil, fortsetter å misbruke kjente navn i musikk-Norge, gjennom media, til å oppnå oppmerksomhet for egen vinnings skyld. Det er misbruk av lojalitet, ikke bare for radiokanalen han representerer, men også for artistene han presenterer som musikksjef i NRK Petre.

Jahn Teigen velger å gi terningkast 1 til Petre-toppens utspill, med påskriften «anbefales ikke».

Jan Paulsen, som er daglig leder i FONO – Foreningen Norske Plateselskaper, synes heller ikke at Moslets uttalelser passer seg.

— Moslet hadde stått seg på å være litt mer saklig, synes jeg. Han blir vel også gammel en gang. Kommentarene hans i denne forbindelse viser vel at han er godt på vei dit allerede, smiler Paulsen.