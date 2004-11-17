The Cool Cats: – Om Arvid og Per Kristians Rockefavoritter

– Per Kristian, du lyver! Slik begynner The Cool Cats’ svar til Norsk Rock-forfatter Per Kristian Olsen. Bandet, som hadde 760 spillejobber mellom ’62-’67 , er opprørte over at redaksjonen i NRKs storedokumentarserie ikke tar til seg kritikken om å ha utelatt The Cool Cats fra rockhistorien, og er heller ikke imponerte over hvordan Olsen har mottatt deres tilbakemeldinger på serien. – Du tåler visst ikke kritikk. Den besvarer du med ondsinnet demagogi. Hvem er «vår syke mor», hva er «vårt selvbilde»? Vi har 40 års distanse til dette, og er i stand til å le av våre svakheter, og de var sikkert mange. Men poenget er at du mot utmerket vitende har utelatt oss fra 60-tallet, og det er og blir juks og fanteri. Og juks skal ikke lønne seg, samme hvor mye du vrir og vrenger på fakta, skriver bandet i dette åpne brevet til Per Kristian Olsen.

Av The Cool Cats/Ole A. Sørli

Per Kristian, du lyver!

I TV-programmet om perioden 1963-1967 var The Beatnicks og The Cool Cats ikke omtalt! Ikke en tone, ikke et stillbilde eller et platecover, ikke med et ord. Og det eneste The Vanguards fikk var dekning av «Mot ukjent sted». Dette er de tre norske gruppene som var i teten gjennom hele perioden. Og det er TV-programmet som gjelder! Der var det stadig 23 min. med The Pussycats og 5 min. med andre.

Du tåler visst ikke kritikk. Den besvarer du med ondsinnet demagogi. Hvem er «vår syke mor», hva er «vårt selvbilde»? Vi har 40 års distanse til dette, og er i stand til å le av våre svakheter, og de var sikkert mange. Men poenget er at du mot utmerket vitende har utelatt oss fra 60-tallet, og det er og blir juks og fanteri. Og juks skal ikke lønne seg, samme hvor mye du vrir og vrenger på fakta.

Vi i The Cool Cats vil ikke inn i de andre debattene serien har skapt. Og vi vil heller ikke diskutere radioprogrammene eller CD-utgivelser. Det vi har reagert på er det totale fravær av noe om The Beatnicks og oss i TV-programmet om 1963-1967, og det er TV-serien som gir folk et bilde av norsk rock!

For sikkerhets skyld, så dine avledningsmanøvrer ikke fungerer: Vi synes The Pussycats var bra, meget bra. Og vi synes det var veldig interessant å se og høre dem på så nært hold. Men ikke så gripende at vi er villige til å selvutslettes.

Og vi er heller ikke villige til å akseptere dine påstander om The Pussycats’ storhet i forhold til oss andre. Kan du dokumentere noe om det? Antall jobber/turnéer? Antall publikum? Honorarer? Netto inntekter for gutta? Du sitter vel på alt om dem. Er det et eneste reelt kriterium som gjør dem større enn oss andre, bortsett fra velfortjent platesuksess og Sten Ekroths pengesekk, juks og media-jippos?

Hvorfor kunne du ikke brukt to minutter på en oppsummering om The Cool Cats? Og to minutter hver på The Vanguards og The Beatnicks? Og ikke minst; to minutter på Barry Matheson? Kanskje til og med fem minutter på andre vesentlige band fra sekstitallet, som f.eks. The Cannons, The Zodiacs, The Snapshots, The Vultures, The Gamblers, The Sparrows, The Flames, The Falcons, The Beatmakers eller The Starlights?

Dette ville utgjort ialt 13 minutter, og da hadde du likevel hatt igjen over 10 minutter til The Pussycats. Og det burde vel egentlig vært nok, i en så trangt prioritert serie?

The Cool Cats: Erik «Titte» Foss Jensen, Ole Sørli, Erik «Fager» Fagerhøi, Erik «Guggen» Tøraasen og Paul Karlsen