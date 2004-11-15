Norsk Rocks Historie: Cool Cats sjokkert over vrengebildet av 60-tallet

– Vi har fulgt interessert med i serien Norsk Rocks Historie, og er sjokkert over det vrengebildet NRK ga av 60-tallet, skriver Ole Sørli på vegne av Cool Cats, som sammen med Beatnicks og Vanguards var en av de tre store, norske gruppene i beat-perioden på 60-tallet. Nå anklager Cool Cats NRK Tromsø for å hype The Pussycats på bekostning av en balansert, historisk fremstilling. – Den største forfalskningen hittil har vært i tredje program, som dekket tiden fra rundt ’63 – ’67, mener Sørli & co., som synes at Norsk Rock-redaksjonen i stor grad lar personlige preferanser og «musikkpolitisk korrekthet» farge serien.

Av The Cool Cats

«Alle ønsker jo at det skal bli riktig, for denne historien er aldri blitt fortalt før» (prosjektleder Arvid Esperø, Aftenposten 16/10-03).

«Alle de store pop- og rockenavnene i hver «generasjon» vil bli utførlig presentert» (Esperø og programleder Per Kristian Olsen, VG 12/1-02).

Vi har fulgt interessert med i serien Norsk Rocks Historie, og er sjokkert over det vrengebildet NRK ga av 60-tallet. Vi var jo ikke med! Det var rart.

Selv om folkene bak serien har gjort et formidabelt arbeid, har de av og til egne agendaer, som de følger uavhengig av fakta. Vi forstår at programskaperne må gjøre prioriteringer, men ikke basert på personlige preferanser eller musikkpolitisk korrekthet. Det kan NRK lage andre programmer om. Denne serien utgir seg for å være en dokumentar og heter Norsk Rocks Historie.

Programskaperne gjorde dog en strålende jobb i første program, hvor alle de fire største rockeheltene pånytt ble kronet til konger. Flott!! Dette lovet godt. Så kom Shadows-programmet, velsnekret i forhold til tilgjengelig materiale, men hvor Bergen Beat fikk altfor stor dekning i forhold til hvor uvesentlig Bergen Beat var i landsmålestokk.

Den største forfalskningen hittil (sorry, Alex!) var likevel i tredje program, som dekket sånn ca. ’63-’67. Her brukte «dokumentaren» over 23 minutter på Pussycats, som absolutt var det største fenomenet, men som var et blaff på ca. ett år.

Resten av tiden, ca. 5 minutter (!), ble brukt til å repetere litt Bergen Beat og dumme ut Vanguards (bl.a. med vår velvillige hjelp). Ikke et ord om at Beatnicks og Cool Cats gjorde noe som helst i denne perioden. Ikke et ord fra eller om den viktigste mannen i miljøet, manager Barry Matheson. I stedet får Pussycats-manager Sten Ekroth i detalj fortelle sin versjon av historien. Oppdraget utført; Pussycats-hypen er videreført inn i neste årtusen.

Vi synes Pussycats var et bra band, og det var interessant å høre deres selvinnsikt i ettertid. NRK må gjerne lage flere program om dem, men ikke på bekostning av andre som virkelig betød noe på 60-tallet.

Derfor ringte vi Olsen etter programmet, men det var ikke noe særlig saft i beklagelsene hans. Han ba oss høre på radio-versjonen, «hvor vi får gått mer i dybden». Der var det 48 minutter om Pussycats og 8 minutter om andre. Stadig ikke et ord om Cool Cats. Og husk: redaksjonen er i likhet med Pussycats fra Tromsø, og Olsen har gitt ut biografi om Pussycats.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Det er ganske ille at det er vi selv som må si det, men vi utgjorde sammen med Beatnicks og Vanguards «de tre store» (Quivers var også helt i toppen i Shadows-tiden) og vi var det eneste profesjonelle popbandet hele denne perioden. Vi hadde flest og best betalte spillejobber; vi introduserte Mersey Beat på en turné i sept. ’63, og vi var første norske band på turné i Tyskland, Danmark og Finland (på Star Club i Hamburg mars ’64!).

Vi var første popband med orgel; vi ga ut fire singler; medvirket i to filmer; var på NRK TV fem ganger (alt slettet!); vi spilte sammen med bl.a. Spotnicks, Swinging Blue Jeans, Zombies, Animals, Searchers, Georgie Fame, Who og Small Faces, og selvfølgelig med «alle» de norske bandene. Og: Vi hadde 760 spillejobber ’62-’67 (192 i ’65 og 200 i ’66!).

Kan noen forstå at vi er sjokkert, både på egne og på Vanguards’ og Beatnicks’ vegne? Programskaperne bak Norsk Rocks Historie gjør det dessverre ikke.

For The Cool Cats: Erik «Titte» Foss Jensen, Ole Sørli, Erik «Fager» Fagerhøi, Erik «Guggen» Tøraasen og Paul Karslen