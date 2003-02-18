Bransjen

Invitasjon til jingle-konkurranse

Publisert
18.02.2003
Skrevet av
- Red.

Radio Nova, studentradioen i Oslo, feiret 20 år i fjor, og avslørte også sin nye logo under lanseringsfesten fredag 31.januar 2003. Nå utlyser de en konkurranse blant musikere, komponister og musikkstudenter i forbindelse med at man ønsker seg en ny åpnings-jingle.

Radio Nova melder at dette blir en åpen konkurranse, med noen spesielt inviterte. En jury vil bli nedsatt til å utpeke seks kandidater. Disse seks blir så presentert for Radio Novas organer som avgjør hvem som blir premiert og grundig presentert. Det blir i den anledning utpekt én vinner av Radio Nova som får prisen og blir deres faste åpningsjingle fra og med 31.mars 2003 – samme uke som Novafestivalen 2003 går av stabelen, 3.-5.april.

Radio Nova ønsker seg en jingle som er max 20 sekunder lang. Den må være slik utformet at det går å legge inn (innlest) «Radio Nova, fm 99,3» (ca. 3 sek.). Som stikkord for tonen til jingelen, presenterer Radio Nova følgende stikord: anderledes – i front – representerer mangfold – med vekt på studentliv og interessene til folk i 18-35 års alder – markant.

— Studentradioen i Oslo har siden den ble startet i 1982 vært en av de fremste formidlere av ny musikk innen alle sjangere.  Dette ønsker vi å følge opp med en fornyelse av åpningsjingelen, sier studentradioens Jan Lange i sakens anledning.

Valg av instrumentering osv. er valgfri. Ferdig forslag, innspilt på formatene dat-kassett, CD eller minidisc, må leveres innen 10. mars 2003 kl.16:00 på Radio Nova, Chateau Neuf, Slemdalsvn.7, 4.etasje.

Ved behov kan jingelen etterleveres i finpusset tilstand, innspillt på DAT, men før kl.16:0024.mars samme sted. Forslag som ikke overholder tidsfristene vil ikke bli vurdert.

Radio Nova lover vinneren «ære, berømmelse og en overraskende premie». For videre informasjon kan du kontakte Jan Lange på 988 90 031, eller redaktør Christine Viland på 22 85 70 00. 

KonkurranserMediaOrganisasjoner

