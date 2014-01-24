Innleder granskning

24.01.2014
- Red.

Norsk Musikkråd er blant aktørene som nå vil følge opp hvordan Korforbundets har forvaltet offentlige midler.

— Norsk Musikkråd har iverksatt en ekstraordinær og utvidet kontroll av Korforbundet. Vår forvaltning har en løpende kontroll av organisasjonene som mottar støtte. Samtidig har vi mulighet til å gå dypere inn forholdene, hvilket vi skal gjøre nå. Granskningen går tilbake til 2009, sier daglig leder Magnar Bergo i Norsk Musikkråd til Aftenposten.

Fra ulike instanser mottok Norsk Korfobund til sammen 12,56 millioner kroner i offentlig støtte, i følge Ukeavisen Ledelse.

Utbetalingen fra Norsk Musikkråd var i 2012 på 2, 67 millioner, melder Aftenposten.

Relaterte saker

Inger Johanne Molven

På hvilket grunnlag?

Det nye styret i Norges Korforbund meddeler at de ikke har fått tid til å sette seg inn i hva...

Flere saker

TONO logo fremhevet 700×441

Ny rekordavregning fra TONO

Avregningen for tredje kvartal i 2018 er 40 millioner høyere enn forrige toppnotering, samme kvartal i 2016.

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm til Music Norway

Den tidligere styrelederen i TONO og Norsk Komponistforening skal jobbe for eksport av norsk kunstmusikk.

Stillbilde fra videoen til Kim Myhr

Ballade video: – Opp til solen med hjertesorgen

Fire premierer og åtte nye videoer med Kim Myhr, Thea And The Wild, July August, Hilde Louise Asbjørnsen og Anders...