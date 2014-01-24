Innleder granskning

Norsk Musikkråd er blant aktørene som nå vil følge opp hvordan Korforbundets har forvaltet offentlige midler.

— Norsk Musikkråd har iverksatt en ekstraordinær og utvidet kontroll av Korforbundet. Vår forvaltning har en løpende kontroll av organisasjonene som mottar støtte. Samtidig har vi mulighet til å gå dypere inn forholdene, hvilket vi skal gjøre nå. Granskningen går tilbake til 2009, sier daglig leder Magnar Bergo i Norsk Musikkråd til Aftenposten.

Fra ulike instanser mottok Norsk Korfobund til sammen 12,56 millioner kroner i offentlig støtte, i følge Ukeavisen Ledelse.

Utbetalingen fra Norsk Musikkråd var i 2012 på 2, 67 millioner, melder Aftenposten.