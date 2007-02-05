Ignorerer Kulturby 2008 de frie profesjonelle kunstnerne?

På vegne av flere profilerte sangere og utøvere i Stavangerregionen har Liv Runesdatter forfattet et innspill rettet mot Stavanger 2008 og «Stemmens år». – Vårt store mål med dette brevet er å sette fokus på de regionale profesjonelle kunstnerne i regionen og den ressursen vi representerer, sier kunstnerne, som etterlyser et initiativ til samtaler fra organisasjonen Stavanger2008. – Brevet ble sendt Stavanger 2008 24. januar. Vi har ikke fått noen tilbakemelding. Senere har vi også kontaktet Stavanger Aftenblad, som heller ikke har brydd seg med å ta saken videre, forteller Runesdatter til Ballade. Nå frykter initiativtagerne at man for alvor er i ferd med å skusle bort mulighetene som ligger i kulturåret.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Liv Runesdatter er sanger, komponist og produsent med base i Stavanger.

I april, under CARMA 2006 på Tou Scene, arrangerte hun et fagforum der «de regionale kunstnerne sin rolle i Kulturby2008» var tema.

Dialogen under møtet på Tou Scene foregikk på engelsk, og Mary Miller lovet i følge Runsdatter at Stavanger 2008 nå «skulle gå aktivt ut i dialog» med de regionale, profesjonelle kunstnerne for å kartlegge mulighetene som ligger der.

Senere har det i følge den samme kunstnergruppen skjedd svært, svært lite.

— Vi forstår at Mary Miller ikke rekker over dette selv, men etterlyser initiativ fra organisasjonen Stavanger2008, sier Runedatter til Ballade i dag.

Kunstnergruppen er også overrasket over at Stavanger Aftenblad har valgt å ignorere saken, til tross for at de følger Kulturåret tett på både nett- og papirutgaven, og avisen også er en av hovedsponsorene for Stavanger2008.

— Aftenbladet viser ingen vilje til å trykke innlegget eller nevne saken. Dette tiltross for at de har en egen avdeling på to personer som jobber med å dekke saker i forbindelse med Kulturby2008.

Derfor velger nå Liv Runesdatter, Pål Jackman og Rita Eriksen med flere å gå ut her i Ballade.

Vi bringer herved deres brev til Stavanger2008 og Stavanger Aftenblad videre i sin helhet:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger



«Stemmens år»: Er Kulturby 2008 i ferd med å slanke vekk de frie profesjonelle kunstnerne?

Dette innspillet er skrevet på bakgrunn av den informasjonen vi sitter med på det nåværende tidspunkt, offentlig informasjon og opplysninger fra kulturmiljøet.

Så spennende at Stavanger 2008 har satt av et helt år til temaet ”stemme”, har mange tenkt.

Selvfølgelig ser vi at ”Stemmens år” har flere betydninger. Men igjen må man innse at Kulturby2008 er lite flinke til å se ressursene i sitt eget distrikt.

Stemmens år kunne gitt mulighet til å få nyproduksjoner opp å gå. Rogaland har flere vokalister som har gjort seg tydelig bemerket. Hvorfor ikke gi disse mulighet til å skape noe?

Mulighetene ligger der, men ingen griper dem og kulturlivet begynner å slippe taket på sin store kulturfest. Nok en gang ser det ut til at Kulturby2008 lar mulighetene seile sin egen sjø. Det begynner å bli en gjenganger at kunstnere i byen utsetter de store tankene og prosjektene til 2009.

Da blir det igjen rom for de frie gruppene og det blir igjen rom for samarbeid mellom det frie profesjonelle kunstmiljøet og institusjonene.

Kulturbyåret som vi alle hadde så store tanker om er en ressurs for institusjonene og folkekulturen alene.

I en region med så mange dyktige kunstaktører burde man sette større lit til at det kan skapes gode produksjoner blant regionale profesjonelle kunstnere. Rogalandkunstnerne er dessuten svært dyktige i forhold til å tenke internasjonalt. Flere internasjonale prosjekt/konserter burde hatt rot i regionen.

Stavanger2008 er flinke til å involvere det frivillige kulturlivet og skolene, men det frie profesjonelle kunstmiljøet står igjen som tapere. Og når anerkjente, profesjonelle kunstnere som plaster på såret blir ”tilbudt” å opptre til symbolske summer oppleves dette som respektløst overfor den kunstneriske kapitalen de representerer.

Stavanger 2008 har alle muligheter til å skape noe som vil sette spor, men de er i ferd med å skusle dem bort.



(sign.)

Liv Runesdatter

Elin Aase

Ann-Kristin Sørvåg

Rønnaug Bakke

Camilla M. Myrås

Rønnaug Foss Alsvik



Pål Jackman

Kjell Inge Torgersen

Rita Eriksen



Listen over underskrifter er delt i to hvor de øverste aktivt har søkt om prosjekter, mens de under ikke har hatt inne egne søknader.

Til sammen representerer underskriverne seks store, velutviklede prosjektsøknader hvor flere har internasjonalt fokus.

Til sammenligning er programsidene til Stavanger2008 foreløpig ikke spesielt omfangsrike, til tross for at innspurten til 2008 alt er godt i gang.

—