Fransk uke for norske musikere

Fra 10. til 20. november fokuserte den spennende musikklubben og kulturorganisasjonen Batofar i Paris på musikk fra Finland, Island og Norge. Selskaper som Rune Grammofon, bp, Jazzland og Smalltown Supersound – samt utestedet Blå – presenterte flere av sine artister i løpet av noen hektiske kvelder.

Det første norske innslaget var lørdag 11. november, og bød på norske kortfilmer, samt klubbaften med Per Martinsen og hans Mental Overdrive. Søndag 12. sto Rune Grammofon i sentrum for begivenhetene – bl.a. i form av konserter med Alog, Biosphere og Supersilent. Tirsdag 14. ble den best besøkte kvelden, da Bugge Wesseltoft kunne presentere en Jazzland Night med bl.a. Wibutee og Audun Kleive. Onsdag 15. ble det så en kveld med plateselskapet til Joachim Haugland, Smalltown Supersound, samt Blå – som i fellesskap arrangerte en konsert med henholdsvis Monopot og Cloroform.

Rune Kristoffersen i Rune Grammofon fikk ikke selv vært til stede i Paris, men har fått positive tilbakemeldinger av både artistene og de andre nordmennene som tok turen.

— Batofar er selve Stedet med stor s for spennende live-oppelvelser i Frankrike, så dette var nok et viktig arrangement for norsk musikk. Jeg har ellers inntrykk av at alle musikerne var fornøyde etter oppholdet. Supersilent spilte visstnok en times sett med hardcorestøy hele veien, og skal ha blåst bakoversveis på franskmennene.

Også Martin Revheim på Blå understreker viktigheten av dette fokuset på norsk musikk.

— Jeg så konserten med Supersilent, som jeg er for øvrig er en nesegrus fan av. Batofar har gjort en utrolig bra research-jobb i forhold til den norske musikkscenen, og var svært godt orientert om mindre artister og labeler alt da de kom over hit i februar. Om dette var kommet i stand via ambassaden, ville det sikkert fort ha blitt et fokus på alt godt etablerte artister, men Batofar-folkene ønsket å presentere ting som ikke er fullt så eksponert fra før av. Det er for øvrig forbundet med høy status å opptre på Batofar. Selv hadde vi vel rundt 75 mennesker inne på det meste, men det var et interessert publikum, der mange henvendte seg direkte til musikerne etter konserten. Jazzland er alt ganske kjent i Frankrike, og dro fullt hus på sin kveld.

Revheim forteller avslutningsvis at Blå er blitt inspirert til å arrangere lignende festivaler med fokus på en by eller et land. Men alt den 2. desember vil det bli et slags motarrangement kalt Subcity Paris, der franske DJ’er som Elegia, DJ Cam, Demon, Apollo Funk og Agoria opptrer. Arrangementet finner sted på Chateau Neuf i Oslo, og arrangeres i samarbeid med Det franske kultursenter og Radio Paris Oslo. Videre detaljer finner du her.