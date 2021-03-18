Fra Tromsøs tak til Texas

Men bare på film: Rockebandet Heave Blood & Die skal vise fram Nord-Norge og spille på «verdens viktigste showcasefestival». Konsertene sendes online.

Årets utgave av «verdens viktigste showcasefestival», South by Southwest, er i år en online-festival, og på plakaten står fire artister fra Nord-Norge. De profileres mot SXSW (festivalens fortkortelse) sine delegater gjennom en filmet konsertreise gjennom Tromsø. Bandet som får avslutte filmen på utsiktsplatået er rockebandet Heave Blood & Die, ganske nylig aktuelle med plata Post People.

– Det er sykt å se navnet sitt på verdens største showcasefestival …… men samtidig vite at æ skal ikke dit, sier Karl Løftingsmo Pedersen i Heave Blood & Die på telefon med Ballade.no. Heller ingen av publikummerne, bransje fra hele verden, skal dit nå:

– Kanskje man kunne sett for seg en overføring av hologram ..?

– Ja! Og med 3d-briller, da. Men hologrammmet hadde jo da ikke stått på en scene foran et fysisk publikum.

– Nei, det ligger vel kanskje litt fram i tid, en løsning som kunne brakt både utøver og publikum sammen …

– Men selvfølgelig, det er jo noen som får sett oss! Fra fabulering til alvor:

Fire norske band får vise fram musikken sin, og litt av Troms, på årets festival. I et normalår ville en showcasejobb på SXSW inkludert å spille i Austin – på den av de tre SXSW-festivalene som dreier seg om musikk (det holdes en komi-SXSW og en film-SXSW også).

Målet til Karl og Heave… er turné i Europa, og sånne showcasefestivaler er nettopp stedet å spille for internasjonal bransje som kan åpne noen muligheter:

– Vi har lenge vært sultne på å spille på kontinentet. Jeg krysser fingra for at en lur booker ser oss. Spiller litt, sjøl om nedstengt: Praktisk nok har de én av noen få fysiske spillejobber igjen, en på Rockeklubben i Porsgrunn, samme helg som de viser seg fram «i Texas».

– Alle som lever for, eller av publikum…

– Lever rundt, mener du?

– … ja, rundt! For! Publikum. Hehe. Hvordan er det å være band nå?

– Det har jo vært litt skummelt å skulle reise rundt, og når vi er én del i Oslo, et par i Tromsø og en kar i Bodø, er det veldig vanskelig logistisk nå. – Det føles nesten som om vi ikke har sluppet skive, når vi ikke har fått møtt folk og spilt for dem! De tallene på lyttere som står på skjermen har ikke så mye å si for meg, forteller Karl.

– Før koronaen hadde vi et variert publikum, og var heldig som fikk spille mye. Blant yngre band i Nord-Norge er vi nok blant dem som har fått reise rundt og spille mest. Det føles helt sykt, men det har nå vært et helt år der vi bare har sitti inne i hverandres leiligheter. Men noen ganger har vi veldig konsentrerte sessions enten i Oslo eller Tromsø og øver sammen.

Filmideen der publikum «flyr» på en konsertreise gjennom Tromsø og opp på fjellet står tromsøværing Carl Christian Lein Størmer for. Han har filmet hele showcasen med Ozas, Oter, I see rivers og Heave…

– Vi er naturlig nok spent på hvordan mottakelse showcasen vår vil få. Normalt trekker SXSW flere tusen deltagere fra hele musikkbransjen, og så blir det spennende å se hvor mange som følger den digitale utgaven. Nåløyet for å skille seg ut som artist på slike showcaser er ekstremt trangt, men vi håper at Tromsø i full snøfokk som kulisse kan være med på å skille oss litt ut og gi artistene vi presenterer økt oppmerksomhet i utlandet. Det sier prosjektleder Fredrik Forssman i en pressemelding fra Northern Expo, som er satt i gang av musikkontoret Ryk.