Fra tonnevis med rock til hjembygdas kulturhus

Svein Bjørge er ferdig med rockefestivalen Tons of Rock og satser på Steinkjer for fullt – på kulturhuset i byen.

«Festivalgeneralen» kalles han gjerne i mediene. Han har vært innom Hovefestivalen og flere andre store arrangement, men de siste årene har det stått «Tons of Rock» og «Steinkjerfestivalen» i passet hans. Svarthåra Svein Bjørge er et kjent ansikt i norsk musikkbransje. Nå bytter han ut de nasjonale festivalene med kulturhuset Dampsaga i Steinkjer. Trønderen flytter hjem.

– Jeg har jo drevet suksessen Steinkjerfestivalen i 14 år, med sterk tilknytning hjemover, forteller Bjørge til Ballade. Nå satser han altså alt på Steinkjer. Festivaljobben fortsetter, ved siden av ny tittel som arrangementsansvarlig, på huset som har kapasitet på 800 publikummere.

– I tillegg får jeg snart to saler i det nyoppussede Samfunnshuset som også blir mitt ansvar å fylle med innhold, forteller han til Ballade.no.

Gratulerer med ny jobb, da! Er du ferdig med Tons of Rock?

– Ja, rent praktisk er jeg 100 % ferdig. Men mentalt blir jeg selvsagt aldri det. Det er jo som et barn som har flyttet hjemmefra, men blir aldri ferdig med det. Tons har jo vært et eventyr siden jeg fikk ideen for 8 år siden. Fryktelig mye arbeid selvsagt, men så utrolig spennende og moro. Flyttinga fra Halden til Oslo har krevd veldig mye tid og energi, ikke minst i det kommunale arbeidet.

– Samtidig så gikk jeg gjennom en alvorlig sykdom. Da alt falt på plass og årets festival på Ekeberg ble den suksessen det ble, så var på en måte tid for å tenke gjennom veien videre. Selv om flyttingen og festivalen ble en suksess, så kjente jeg også at ikke alt var som før. For meg. Vi hadde tapt noe på veien, for meg personlig. Jeg savnet nærværet med selve staben, hvilket er svært viktig for meg. Det handlet også om en samvittighet for staben. Festival må kjennes godt i magen, og midt i suksessen, kjente jeg at for meg manglet det noe. I stedet for å glede meg over suksessen, begynte jeg å kjenne etter hva det var som ikke føltes riktig for meg. Det er da man skal stoppe opp og kjenne etter. Og tørre å ta de valgene som kan virke skumle. Som å forlate Tons. Det er lettere å ta en slik personlig avgjørelse om å forlate skuta når alt går bra. Enormt stolt av det arbeidet som er gjort for at Tons of Rock nå er Norges største festival.

– Hvor stor blir kontrasten fra store regionale/nasjonale festivaler som vi vel først og fremst har kjent deg fra de siste årene, til et lokalt kulturhus?

– Den blir stor på mange måter, og det er noe av det som også trigger meg. Jeg elsker nye utfordringer og prosjekter.

– Hvordan ser du på Dampsagas profil fram til nå?

– Som et helt tradisjonelt kulturhus som byr på kulturopplevelser i full bredde.

… og hvordan kommer du til å endre den?

– Prinsippet skal være det samme, å tilby kulturtilbud til alle. Men jeg ønsker vel å utvikle et kulturhus enda mer som et samlingspunkt i byen.

– Kan du lære kulturhus-scenen noe, hva tar du med deg hjem?

– Det viktigste jeg tar med meg er nok arrangementserfaringen og nettverket jeg har bygget opp gjennom 30 år.

– Hvorfor søkte du deg til akkurat Dampsaga, er det noe utover det at det er Steinkjer?

– Det kan virke som et sammenfall av tilfeldigheter, men jeg tror på universets lover om at alt har en sammenheng og at ingenting skjer uten en grunn. Utlysningen kom i en periode der jeg uansett var sikker på hva jeg ønsket å gjøre i Tons of Rock. Det handler mye om å lytte til hjertet og ikke hjernen.

– Akkurat nå ser vi at det er forestillinger med lokale grupper, én med tre kjente damer (2xThorhallsdottir og Cecilie Vennersten) og Ørjan Burøe som profileres. Hvor typisk er disse forestillingene for det huset du kommer til å lede? Sagt med andre ord: hvordan kommer programmet til å se ut om to år, med deg ved roret?

– Det er det litt for tidlig å si. Jeg må gjøre meg mer kjent med hva som har vært det faktiske tilbudet. Jeg har ikke bodd på Steinkjer i voksen alder før nå, så det er garantert mye jeg ikke vet om kulturhuset ennå.

– Hvor lenge har du ønsket deg til kulturhus?

– Det har aldri vært et konkret ønske, men da muligheten plutselig sto der, så ble jeg nysgjerrig. Som sagt så trenger jeg utfordringer i jobben, og dette var en spennende utfordring som trigget meg. Et kulturhus er en svært viktig institusjon i en by, og det å i en så stor grad være med å forme kulturtilbudet i en by synes jeg er veldig spennende.

– Det hører med til historien at det jeg ser som den store «bonusen» i dette er at det skal etableres et nytt kulturkvartal i Steinkjer, med totalrenovering av Samfunnshuset og et helt nytt kulturhus til 700 millioner, som skal stå ferdig i 2023. Det å være med å forme dette blir utrolig spennende.

– Bør flere rockere se til bygdene og eventuelt hjembygda si for å jobbe for den jevne kulturforbruker, synes du?

– Hehe. Som sagt, jeg tror universet styrer slike ting for hver enkelt. Men det er jeg overbevist om; den kompetansen vi som har jobbet mange år med festivaler sitter på, er svært interessant for kulturhus. Så jeg tror kanskje det heller er andre veien; kommunene bør se etter hvilke kulturaktører man kan friste hjem, når slike jobber åpner seg. Da tror jeg man kjøper seg mye nyttig kompetanse og et annerledes nettverk og perspektiv som et kulturhus vil kunne vinne mye på, avslutter Bjørge.

I hjembyen ble ansettelsen annonsert sammen med at Bente Borgan fikk jobb som bookingansvarlig/markedsfører på samme sted. Bjørge er i gang i jobben.