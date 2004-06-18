Farvel, herr Walderhaug

18.06.2004
- Red.

I dag ble det markert at Morten Walderhaug, etter å ha vært direktør for Musikkinformasjonssenteret i nesten tre år, forlater skuten for å overta som direktør i Oslo Filharmoniske Orkester. Fra og med i dag 18.juni og til ny direktør er ansatt, er administrasjonsjef Lisbeth Risnes konstituert som midlertidig direktør for Musikkinformasjonssenteret.

Under en enkel seremoni, akkompagnert av hvitvin og jordbær, ble Walderhaug ønsket lykke til videre. Styreleder for Musikkinformasjonssenteret, Elef Nesheim, fremhevet i sin tale spesielt det gode samarbeidet de hadde hatt og håpet at det faktum at en person fra MIC overtar i Filharmonien vil kunne bidra til at samarbeidet mellom de to institusjonene kunne bli enda bedre i fremtiden.

Walderhaug på sin side uttrykte vemod over å forlate stillingen etter såpass kort tid, men håpet at han også i fremtiden vil kunne nyte godt av MICs kompetanse. Han takket for lærerike år og fremhevet spesielt at det er mye han har fått av denne jobben, som han vil kunne ta med i sin neste.

Fra og med i dag 18 .juni og til ny direktør er ansatt er administrasjonsjef Lisbeth Risnes konstituert som midlertidig direktør for Musikkinformasjonssenteret.

Ballade vil i samme periode bli noe uregelmessig oppdatert, bl.a. grunnet sykdom og ferieavvikling.

Noter

Kulturmeldinga om MIC, dokumentasjon og informasjon

– Dokumentasjon og informasjon om norsk musikkliv er ein naudsynt føresetnad for eit levande musikkliv, heiter det i Kulturmeldinga. Dokumentasjonen...

Oslo Filharmonien

MIC-direktøren overtar Oslo-Filharmonien

Morten Walderhaug kunngjorde i dag klokken 10 at han har sagt opp sin stilling som Musikkinformasjonssenterets direktør, for å overta...

Pia Raug (DK)

Bredt internasjonalt oppbud på MICs musikkonferanse

I tillegg til å åpne MICs forestående konferanse «Beyond politics, market and media», vil kulturminister Valgerd Svarstad Haugland også holde...

Oslo Filharmonien

Et eget århundre: Landsdekkende symfoniorkestersamarbeid og jubileumsbok

I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har Norges symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra...

Svein Bjørkås, foto: MIC

Svein Bjørkås ny direktør for MIC

Musikkinformasjonssentret har fått ny direktør. Svein Bjørkås (50) kommer fra jobben som forskningsleder i Norsk kulturråd, hvor han blant annet...

Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)

Oslo-Filharmonien: Walderhaug fratrer som direktør

I en fersk pressemelding opplyser Oslofilharmonien at direktør Morten Walderhaug fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. – Orkesteret er inne...

Grappa artist Maj Britt Andersen vant Spellemannspris 2015 i kategorien Barn.

Spellemann: Lille Grappa gruste Universal, Warner og Sony

Godt hjulpet av de multinasjonale selskapenes lave kulturelle ambisjoner utenfor mainstream, hadde ingen flere Spellemannsnominasjoner enn Grappa, skriver Leif Gjerstad.

640px White Flag

– Vi heiser det hvite flagget og erklærer krig.

Vi slutter oss til resignasjonens store hær. Heretter legger Kirkelig Kulturverksted all musikken ut på alle kanaler fra utgivelsesdagen. Men...

Ragnhild Tronstad

– Kunstopplevelsen er i seg selv et spill

– Men det er forskjell på mental, fysisk og digital deltagelse, sier teaterviter og spillforsker Ragnhild Tronstad.