Likestillingsløft for teknikerspirer griper om seg, og får internasjonal prestisjepris.

Teknikere støttes fram i Bergensinitiativet Grip, for å endre på gamle skjevheter. Nå mottar Grip internasjonal pris for arbeidet med å bringe flere kvinner og ikke-binære til miksebordene i byen.

I konkurranse med nasjonalmuseer fra hele kloden, tildeles Grip nå CIMAM Outstanding Museum Practice Award. For første gang går den prestisjetunge museumsprisen til en norsk aktør.

I dag fredag mottar daglig leder for Bergen Kjøtt, Eva Rowson, prisen i Torino. Juryen, som ledes av direktøren for Museum of Contemporary Art Australia og inkluderer toppledere fra giganter innen kulturformidling, peker på opplæringsprogrammet Grip som en modell verden nå bør lære av.

– En tekniker former lyden på et event. Akkurat nå mangler en ikke-mannlig innfallsvinkel til lyd, siden musikkscenen i Bergen fortsatt er veldig dominert av menn både på scenen og i kulissene.

– Grip-deltaker sitert i Ballade, 2022.

Grip er et initiativ fra Bergen Kjøtt, AKKS Bergen, Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Bergen Internasjonale Teater, lydtekniker Irene Bjørke og lystekniker Maja Bergebakken Sundt.

– Dette er en enorm anerkjennelse av metodene vi har utviklet her i Bergen mellom organisasjonene våre. Vi har bevist at det er mulig å endre en hel bransje på rekordtid, sier Eva Rowson.

– At en gammel fabrikk i Skuteviken blir trukket frem som et globalt forbilde av den internasjonale museumseliten, viser slagkraften i arbeidet som legges ned her hver dag, sier hun.

En revolusjon i kulissene

Prisen tildeles Bergen Kjøtt spesifikt for suksessen med Grip – et program som har tatt tak i den massive skjevfordelingen i tekniske yrker i kulturen.

Grip mener de har knekket koden for å motbevise at det er «umulig» å finne kvinnelige teknikere. I følge Bergen Kjøtt og Grip er dette noe av det som imponerte den internasjonale juryen og ga dem prisen:

I en bransje der 93 % er menn, har Grip putdannet over 250 teknikere hvor 93 % er kvinner, ikke-binære og transpersoner.

Deltakerne går rett ut i jobb på festivaler som Bergenfest, EKKO festival og Borealis.

Sammen rapporterer de at over tre år er antallet kvinnelige lydteknikere på jobb doblet.

– Vi sluttet å snakke om at vi manglet mangfold, og begynte å bygge det. Nå ser vi resultatet: Scener som drives av teknikere som tidligere trodde dørene var låst for dem. Hamburg har allerede varslet at de vil kopiere «Bergen-modellen». Vi har rett og slett skapt en eksportvare av kunnskap, sier en stolt Rowson i pressemeldinga.

Juryleder Suzanne Cotter (til daglig direktør for Museum of Contemporary Art Australia) uttaler at steder som Bergen Kjøtt «kan utgjøre en positiv og produktiv forskjell for mennesker og lokalsamfunn, og være en pådriver for anerkjennelse og medmenneskelighet».

CIMAM-komiteens begrunner tildelinga slik: Grip-modellen er overførbar og har stor praktisk betydning, med potensial til å påvirke ikke bare lokalsamfunn, men også den internasjonale museumssektoren. Ved å utvide museumsprofesjonen til også å omfatte tekniske roller, bidrar Grip til å endre institusjonskulturen globalt.

– Grip-kurset har for meg vært et springbrett inn i en bransje som jeg tidligere har følt ikke har vært så lett å tilnærme meg, men nå får jeg være med på masse jobber, i tillegg til at jeg har fått meg en fast stilling som teknisk praktikant. Dette tror ikke jeg hadde vært mulig uten Grip-kurset, og inspirasjonen og motivasjonen jeg fikk gjennom kurset, sier en av deltakerne, sitert i pressemeldinga.

Prisvinnerne opplyser at de avholder nytt kurs for lysteknikere (GRIP: LIGHTS), i samarbeid med lystekniker Maja Bergebakken Sundt. Neste introduksjonskurs i lys er hos Bergen Kjøtt tirsdag 9. desember.

I juryen for den høythengende prisen satt ledere for store kulturinstitusjoner verden over, som M+ i Hong Kong.