Creo endrer vedtektene for kunst- og kulturmagasin

Fjerner ordlyden om at Kontekst skal være uavhengig av Creo.

På landsmøtet i forbundet Creo sist uke ble vedtekten om at forbundet skal «utgi en uavhengig medlemspublikasjon med en redaktørstyrt, selvstendig og fungerende redaksjon» vedtatt endret.

Det skriver Journalisten, som også tidligere har skrevet om konlikter mellom redaktører av skiftende publikasjoner gitt ut av Creo, og eierne.

Nå heter det i vedtektene at Creo «skal utgi en medlemspublikasjon», og videre at publikasjonens virke skal nedfelles i egne formålsbestemmelser fastsatt av landsstyret.

Journalisten omtalte tidligere i år at forbundsstyrets opprinnelige forslag var å fjerne hele vedtekten som forplikter til medlemspublikasjon.

Brand Barstein, ansvarlig redaktør for Creos medlemspublikasjon Kontekst, sier til Journalisten at

– Dette er sjokkerende. Jeg blir dritforbanna. Jeg opplever det også som skittent spill på bakrommet, hvor sentrale deler av den nå gjeldende vedtekten ikke ble debattert i plenum, skriver Journalisten.

Lederen for Creo, Hans-Ole Rian, svarer på beskyldningene: Journalisten.no siterer ham blant annet på at han mener det er trist og merkelig når Barstein bruker ordene «sjokkerende» og «skittent spill». Rian har også uttalt seg om et tidlig forslag – om å stryke vedtekten om medlemspublikasjon i sin helhet – handlet om at det var lite hensiktsmessig å ha en slik del av virksomheten festet i vedtektene, mens andre ikke var det.

____

Red. mrk.: Brand Barstein har skrevet enkeltsaker for Ballade som frittstående journalist, før han ble Kontekst-redaktør.