– En skam at de største selskapene får mest støtte

For to uker siden publiserte Ballade en artikkel om Kulturrådets tildeling av turnéstøtte, som nesten utelukkende falt til SonyBMG og EMI-artistene Maria Mena og Nathalie Nordnes. Frank Nes, leder i Kulturrådets fagutvalg, hevdet da at man spisset tildelingen fordi den generelle kvaliteten på søknadene var for dårlig. -Musikkbransjen ser ut til å være dominert av en sirkel venner som sender penger mellom hverandre, sier Giampaolo Formentin, managing director i Gunpowder Entertainment Group, lokalisert på Grünerløkka i Oslo. Formentin mener tildelingen avslører et strukturelt problem.

Av Carl Kristian Johansen

Utgangspunktet til Formentin er listene over selskaper og artister som har mottatt støtte til plateinnspillinger og turnèstøtte fra Fond For Lyd og Bilde og Kulturrådet de siste årene. Formentin mener det er for altfor mange gjengangere på listen over støttemottagere. I tillegg er han overrasket over de store summene som har gått til Norgeskontorene til de fire største multinasjonale plateselskapene.

–Jeg kan ikke forstå hvorfor Universal, SonyBMG, EMI og Warner har fått så mye penger i offentlig støtte de siste årene. Er det slik at de norske artistene de representerer ikke kunne gitt ut plater eller dratt på turné hvis ikke Kulturrådet eller Fond For Lyd og Bilde hadde støttet dem med penger? Svaret er nei. De har allerede midlene, så hvorfor er det da slik at de allikevel er de største mottagerne av offentlig støtte? Det er en skam at de største selskapene får disse pengene, sier Formentin.

De fire store

Universal, SonyBMG, EMI og Warner har de siste årene mottatt flere hundre tusen offentlige kroner for plateinnspillinger og turneer for artister som Sondre Lerche, Briskeby, Maria Mena og Margaret Berger. I tillegg ser Formentin at det i alle tildelingsrundenefinnes svært mange gjengangere blant de mellomstore selskapene.

–Det ser nesten ut til at det finnes en sirkel av venner som sender penger til hverandre, sier Formentin. -Det er utrolig vanskelig å slippe til. Gunpowder får aldri sjansen til å etablere seg.

Formentin har bygget opp Gunpowder Entertainment Group, som består av syv forskjellige avdelinger: Et plateselskap, som inkluderer et etnisk program, et publishingselskap, managment, promotionavdeling, et produksjonsselskap, med helt konkrete planer om festivaler som Oslo Irish Arts Festival og Norwegian Fringe Festival, eget distribusjonsnettverk som står i direkte kontakt med butikkene, og til slutt studioet Urban Sound Studios. Gunpowder sitter altså på hele spekteret av kompetansen en artist trenger, uten de fordyrende mellomleddene.

–Ideen bak Gunpowder er å jobbe for artisten på en mest mulig effektiv måte, der artisten og det kunstneriske skal stå i sentrum. Artisten leier ikke studiotid, vil aldri stå i gjeldsforhold til oss, og artisten vil tjene penger fra første krone av platesalget. Med alt under ett tak blir utviklingskonstnadene for Gunpowder mye mindre enn det som er vanlig, sier Formentin.

Men til tross for et utviklet og gjennomarbeidet konsept har Gunpowder enda ikke fått ett positivt tilslag på noen av de 14 søknadene som er sendt til Fond For Lyd og Bilde og Kulturrådet. Fond For Lyd og Bilde og Kulturrådet baserer avgørelsene sine på skjønnsmessige vurderinger rundt kvalitet på produksjon/artist, samt kvalitet på søknad.

Markedstilgang

Gunpowder var ikke representert med artister da Kulturrådet delte ut turnéstøtte i siste runde, da Frank Nes, leder i Kulturrådets fagutvalg, hevdet at tildelingen var et resultat av at majoriteten av søknadene var for dårlige. Formentin hevder på generell basis at det er et dårlig argument, og:

–Med alle mulige forbehold mener jeg at kvaliteten på produksjonene vi har søkt på holder høy standard. At søknadene våre ikke holder mål er mildt sagt ikke riktig. Jeg har vært businessmann i alle år og skjønner selvfølgelig viktigheten av å levere gjennomarbeidede søknader fra meg. Formentin er oppgitt over at støtten i stor grad går til de samme selskapene. Samtidig mener han det er et tankekors at disse søker igjen og igjen.

–Hvis jeg må søke om penger hvert år betyr det at jeg gjør en dårlig jobb. Man burde få støtte ved oppstart, og deretter bør man bevise at man kan være en selvdreven bedrift. Nå fungerer støttesytemet som en evig konservativ runddans der de store forblir størst, og alle andre forblir på sin plass i systemet. Det er en utrolig perspektivløs tankegang som favoriserer de som sitter på toppen, hevder Formentin.

–Jeg har gjort investeringene som skal til, har alt på plass, og en god businessplan. Den er bygget på en filosofi som er basert på å stimulere den lokale økonomien ved å bruke lokale leverandører, og en miljøorientert bevissthet som også handler om at vi skal behandle alle rtister og samarbeidspartnere likt og på best mulig måte.

–Gunpowder er interessert i å gi noe tilbake til samfunnet. En annen disponering av de offentlige midlene ville gitt flere muligheten til å etablere seg, og med bare noen av de midlene som de største selskapene har mottatt kunne jeg fått til utrolig mye, sier Formentin.

–Det jeg mangler nå er tilgang på markedet, og dermed en fair mulighet i bransjen på lik linje med andre aktører, avslutter Formentin.