EDVARD-pris til Jorun Marie Kvernberg

05.09.2005
Anne Hytta

Jorun Marie Kvernberg ble fredag 2. september tildelt TONOs Edvard-pris under Árinn-festivalen i Kristiansand 2. september. Hun fikk Edvard-prisen for sitt verk ”Då kom du”, og fikk prisen overrakt av Kirsten Bråten Berg. Dette er den første Edvard som utdeles i 2005, og også den første Edvard-prisen noen gang i klassen ”Tradisjonsmusikk”.

Jorun Marie Kvernberg er dermed den første folkemusikeren som har fått den prestisjefulle Edvard-prisen for beste nye folkemusikkverk. Stykket «Då kom du» ble urframført ved åpningen av NRK Alltid folkemusikk i desember 2004. Prisen består av et diplom, 40.000 kroner, samt EDVARD-trofeet.

Etter bestillingsverk-konserten på Árinn fredag, var det tid for et lite, historisk øyeblikk i folkemusikk-sammenheng: Edvard-prisen, en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk, skulle for første gang tildeles en folkemusiker for beste nye folkemusikkverk i 2004.

Og det var en av deltakerne på kveldens bestillingsverk-konsert som overlykkelig kunne entre scenen på nytt som vinner av Edvard-prisen – felespilleren Jorun Marie Kvernberg.

Kvernberg er medlem av den anerkjente folkemusikk-gruppa Majorstuen og trioen Tindra, og hun har sine 26 unge år til tross rukket å gjøre seg solid bemerka som utøvende og komponerende folkemusiker. Med Edvard-prisen følger 40 000 kroner og et trofé signert Bruno Oldani.

De øvrige nominerte til prisen var Kristin Mellem/Ingor Antte Ailu Gaup og Steinar Ofsdal. Om vinnerverket til Kvernberg skriver juryen:

«Eit nake, nært, velforma, nytt folkemusikkverk med noko personleg, lyst og urørt over seg. Det er iblanda tradisjonsstoff, men dristige arrangement, spenstige melodiar og utradisjonelle instrumentsamanstillingar gjer at ein lyttar med friske øyre. Utsvinga i retning av irsk folkemusikk og jazz fortonar seg også som heilt naturlege og heimehøyrande krydder i leiken.»

Tidligere på kvelden hadde altså Kvernberg som en av fem bestillingsverk-komponister framført to nyskrevne slåtter bestilt av festivalen Árinn.

Hun framførte en vals og en reinlender i original drakt, og foruten henne var Unni Boksasp, Knut Skrindo, Anders Røine og Øyonn Groven Myhren med på å gjøre konserten til en minneverdig opplevelse som gjorde sterkt inntrykk på de frammøtte.

Jorun Marie Kvernberg, 2005 (Foto: Kari Løvaas/Arinn.no)

