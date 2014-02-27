Diskuterer opera

Norsk Komponistforening og Den Norske Opera & Ballett inviterer denne helgen til fagseminar om operaens utvikling.

Hva vil utmerke seg fra Per Boye Hansens tid som operasjef?

Hvordan har det fire år gamle utviklinsprosjektet fungert?

Hva bør unge operakomponister vite om det å lage opera, og hvordan ser operarepertoaret ut om 20 år?

Dette er noen av spørsmålene som blir stilt under et fagseminar i Operaen førstkommende søndag. Operasjef Per Boye Hansen (NO), komponist Jonas Forssell (SE) og dramaturg Henrik Engelbrecht (DK) holder foredrag, og Synne Skouen, Glenn Erik Haugland og Hege Høisæter deltar i debatt sammen med Boye Hansen og Engelbrecht ledet av Ballades redaktør, Ida Habbestad.

I tillegg blir det to visninger fra utviklingsprosjektet Verker underveis som Norsk Komponistforening og Den Norske Opera & Ballett driver i felleskap.

Tid: Søndag 2. mars kl 13.00

Sted: Den Norske Opera & Ballett – formidlingssenteret

Gratis adgang

