Dimmu Borgir inntar Billboard Topp 200

Dimmu Borgir oppnåde sist uke en andreplass på VG-listen, noe som er den høyeste plasseringen for noe norsk black metal-band gjennom tidene. Denne uken melder FaroJournalen at bandet også er blitt med i det meget eksklusive utvalget av norske artister som har gått inn på Topp 200-listene i USA. – Vi har en drøm om at «Death Cult Armageddon» skal bli den første black metal-utgivelsen som oppnår gullstatus her til lands, sier Espen S. Røhne i Tuba, som står for distribusjonen av albumet. Han tror videre at Dimmu Borgirs suksess, som omfatter Topp 40-plasseringer i fem europeiske land, fort kan være med på å bane vei også for andre metal-utøvere her hjemme.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er FaroJournalen som i sin kommende utgave melder at Dimmu Borgir er gått inn på 170. plass på den offisielle amerikanske albumlisten Billboard 200. Bransjebladet kan også fortelle at «Death Cult Armageddon» ligger på 10. plass på Billboards Independent-liste. Det er i følge FaroJournalen kun A-ha, M2M, Stage Dolls og TNT av norske artister som har vært inne på den prestisjefylte Billboard 200-listen tidligere.

Og det er ikke bare i USA og Norge at Dimmu Borgir gjør det skarpt om dagen. «Death Cult Armageddon» går i følge FaroJournalen denne uken inn på 9. plass på albumlistene i Finland, på 12. plass i Tyskland, 14. plass i Østerrike, samt 35. plass i Frankrike. Albumet ligger videre på 42. plass i Nederland, og 54. plass i Sveits.

«Death Cult Armageddon» falt denne uken fra 2. til 10. plass på VG-listen, men Espen S. Røhne i Tuba håper på at albumet fortsatt skal ha langt liv her hjemme.

— Vi leter etter muligheter til å selge mer, og har en drøm om å bli den første black metal-utgivelsen som oppnår gullstatus her hjemme – dvs. 20 000 solgte kopier. Jeg har sittet i møter med TV-selskaper i hele morges, og tror at det fremdeles ligger et stort potensial på den kanten.

«Death Cult Armageddon», som er utgitt på tyske Nuclear Blast, har så langt solgt tolv og et halvt tusen ekseplarer her hjemme.

— Det er vi veldig godt fornøyd med, siden det første delmålet vårt var å selge ti tusen. Men når det først glir så lett, vil vi gjerne også slå til med mer.

Røhne forteller videre om massive kampanjer for «Death Cult Armageddon» i Tyskland.

— Der henger det nå ti meter lange boards på busser og togstasjoner, samtidig som det skal gå et minutts reklame-spotter på kino i forkant av at tredje del av «Ringenes Herre» skal settes opp i romjulen. Vi har hørt fra Nuclear Blast at dette er den største metal-kampanjen i Tyskland noen gang, med helsides fargeannonser i alle magasiner som er i nærheten av å skrive om vrengte gitarer.

Tror Tuba at suksessen til Dimmu Borgir – og tidligere også Satyricon – kan fungere som drahjelp for hjemmemarkedet til andre norske artister i genren?

— Ja, helt klart. Vi har jo en egen metal-label kalt Tabu, der vi har signet band som Lumsk, Einherjer og Susperia. Vi er ledende på metal her hjemme, og sikkert mer obs på dette markedet enn noen andre. Satyricon var de første som viste salgspotensialet til mørk metal-musikk her hjemme, og nå viser vi det igjen. Vi har også en stor backkatalog på Dimmu Borgir, som ikke akkurat står stille om dagen.

Satyricon fikk jo i sin tid god drahjelp av Petre, som a-listet singelen «Fuel For Hatred». Har dere opplevd noen lignende support for Dimmu Borgir?

— Foreløpig ingenting, men vi vet at Petre er obs på skiva, og vurderer å liste bandet. Vi har ellers booket studio for å gjøre to radio-edits av albumlåtene «Progenies Of The Great Apocalypse» og «Vredesbyrd», som begge har en hook som kan funke på radio. Det er vår overbevisning at band som Dimmu Borgir kan fungere veldig godt i forhold til Petres nye målgruppe, og vise at det ikke bare er hip hop og r’n’b som kan nå ut til unge mennesker. Ellers regner vi med at både ZTV og Svisj lister videoen til neste uke.

FaroJournalen har for øvrig også intervjuet den erfarne bransjejournalisten Tor Milde, som er imponert over hva Dimmu Borgir er i ferd med å oppnå.

— Bare det å komme på en liste i USA er stort, sier han til bransjebladet. – Det er ikke veldig mange norske artister som har slike plasseringer, og USA har i stor grad vært upløyd mark for norske artister.