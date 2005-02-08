by:Larm$tipendet – artistene utroper årets vinner

08.02.2005
Knut Steen

by:Larm deler den kommende helgen ut et nytt stipend til verdi av over en halv million. Dette stipendet skal være en utmerkelse fra etablerte musikere til en uetablert artist som opptrer under arrangementet. – Dette er en kjempeanledning til å se på norsk musikks fremtid og framheve dem som fortjener det, sier jurymedlem Per Zanussi. Sammen med blant andre Thomas Felberg (We), Natalie Nordnes og Danny Young (Gluecifer) skal han være med på å plukke ut den heldige vinneren av by:Larms store gavepakke.

by:Larm begynte å bli lei av at det var pressen som skulle utrope «vinneren» av den store bransjefestivalen, har By:Larm-sjef Erlend Mogård-Larsen innrømmet til NRK.no:

— Mange aviser og det såkalte «musikkpolitiet» har en tendens til å kåre det beste bandet. Og da blir det litt bjellesaumentalitet, hvor alle følger det noen mener, sa Mogård-Larsen til statskanalens musikksider på nettet.

Derfor har de nå lagt avgjørelsen – og 100 000 i cash – i hendene på et artistpanel, bestående av blant andre Nathalie Nordnes, Jørg 1 (Tungtvann), Danny Young (Gluecifer), Snorre Seim (Butti 49), John Ingvar Skåtøy (Pawnshop), Thomas Felberg (We), Per Zanussi (Zanussi Five, Wibutee) og Martin Holmes (Popium).

Hensikten er at gavepakken, som har fått den fiffige skrivemåten «by:Larm$stipendet», skal hjelpe en lovende og ambisiøs artist med å løfte karrieren til et nytt nivå. To ulike juryer, som begge består av norske musikere, vil bedømme innsatsen basert på innspilt materiale og livefremføring, og velge ut en verdig stipendmottaker. Den første vil vurdere innspilt materiale, mens den andre vil kikke på hvordan bandene tar seg ut på scenen.

— Dette stipendet skal være en startpakke og anerkjennelse fra etablerte musikere til en uetablert artist. Det er tre enkle kriterier som ligger til grunn, forteller prosjektlederen for by:Larm$tipendet, Gry Zakariassen:

— Artisten skal ikke være etablert, ha en kvalitet med vekt på særpreg og eget uttrykk, og ha gode forutsetninger for at stipendet gir et løft i karrieren. Som A&R har jeg alltid stolt på musikkanbefalinger fra andre artister, spesielt de som har vært gjennom kverna et par ganger. Juryene til by:Larm$tipendet er satt sammen av musikere med tung kunnskap innenfor forskjellige musikksjangere. Vinneren av dette stipendet vil absolutt være kvalifisert til å vokse seg større, sier Zakariassen.

Hun får medhold av We-vokalist og jurymedlem Thomas Felberg:

— Jeg er med i en slik jury, fordi det er fint å se hva som rører seg av band i neste rockgenerasjon. Flammene må brenne…

Også King Midas’ Per Vigmostad er begeistret for det nye initiativet. – Musikere har alltid veldig sterke meninger om andre band og artister. Med by:Larm$tipendet får vi gjort noe med det, uttaler han i en pressemelding fra by:Larm.

Stipendet består av kr. 100.000,- i kontanter fra by:Larm, pluss diverse gave- og profileringspakker fra blant andre djuice, VG, SDC, Musikkmisjonen/P3 og Sony Ericsson. Utdelingen av by:Larm$tipendet skjer lørdag 12.02. kl.19.30 – SAS Royal Hotell, Stavanger.

