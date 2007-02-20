by:Larm: – Vi tar artistene på alvor

I går publiserte Ballade et innlegg av Datarocks Fredrik Saroea som gikk hardt ut mot dårlige forhold for artistene under by:Larm. Festivalens ledelse skriver i dette tilsvaret at de kjenner igjen mye av det Datarock påpeker: – Anstendig behandling og god informasjon er en selvfølge. Dersom artistene opplever at by:Larm behandler dem dårlig og uprofesjonelt, må vi gjøre noe med det. I nærmeste framtid vil by:Larm sende ut en undersøkelse til alle artistene som deltok, slik at vi bedre kan kartlegge hvor skoen trykker.

Av Behnam Farazollahi, Runar Eggesvik, Øystein Ronander og Henning Krane, by:Larm

Datarock gikk den 19/2 ut i med hard kritikk av forholdene for artistene under by:Larm i Trondheim.

by:Larm har allerede hatt et første evalueringsmøte, og vi kjenner igjen mye av det Datarock peker på fra vår egen oppfatning av ting som må forbedres.

Konseptet med å avvikle brorparten av konsertene på et stort festivalområde er helt ny for by:Larm, normalt har dette foregått på vertsbyens klubber og scener.

Etter arrangementet i Trondheim i 2003 så vi imidlertid at noe måtte gjøres. Mange små klubber førte til endeløse køer og en lite tilfredsstillende situasjon for publikum.

Ideen om Dora/Svartlamon ble unnfanget som en løsning på dette problemet og by:Larm har i løpet av de seks siste månedene gått fra å være en klubbfestival med drøye 4-5000 besøkende til å bli en stor festival i norsk sammenheng med ca 20.000 besøkende. En utvikling som har gått utrolig raskt, og som vi nå ser kanskje har gått litt for fort.

Nye og uprøvde konsepter gir nye utfordringer

Vi var nok ikke godt nok forberedt på å overta mesteparten av artisthåndteringen, et ansvar som tidligere har blitt ivaretatt av våre samarbeidende klubber.

At romtemperaturen på Dora var for lav er vi enige i. Tester vi gjorde ukene i forveien indikerte en akseptabel innetemperatur, men det var før termometeret plutselig droppet 20 grader rett før avviklingen.

Ekstra varmegeneratorer ble raskt innleid, men det var vanskelig å få opp varmen tilfredsstillende. Dette beklager vi, men det er lite sannsynligvis at vi vil møte dette problemet i like stor grad de neste årene.

God skilting og informasjon vil vi imidlertid prioritere høyere i fremtiden. Dette burde helt klart ha vært bedre både på Dora og på flyplassen, og er enkelt å gjøre noe med.

Vår transporttjeneste gjorde derimot en strålende jobb på tross av stort sykdomsfrafall. Det er nesten uunngåelig at det til tider oppstår flaskehalser når 60-70 band er i sving samme kveld.

Når kulda i tillegg fører til et unormalt høyt press på transporten, må man regne med noe venting. De fleste aksepterte dette uten problemer, på samme måte som man normalt aksepterer at det tar litt tid å få taxi kl. 03.00 på lørdags kveld.

Influensa tok frivillige

Som Adressas nettavis skrev i denne artikkelen så fikk også by:Larm merke influensaepidemien som herjet. Dette gjorde at vi mistet ca. 60-70 frivillige. Frivillige som var satt opp til å være bandkontakter, sjåfører, backstageverter m.m.

Vi påstår ikke at dette er den eneste grunnen til at enkelte deler av festivalen ikke gikk som planlagt, men ønsker å understreke at et slikt mannefall av frivillige ødela store deler av våre planer for artistoppfølgingen.

Betaler for 1000 overnattingsdøgn

Det er riktig som det hevdes i Ballade at enkelte artister innkvarteres på vandrerhjem, pensjonat osv, selv om dette riktignok ikke var tilfelle med Datarock.

Dette skyldes en kombinasjon av økonomi og kapasitetshensyn. by:Larm booker og betaler for rundt 1000 overnattingsdøgn årlig bare for artister, en betydelig utgift. Demoartistene informeres om at de kan bli innkvartert på herberge når de får tilbud om å spille.

Det er også på sin plass å minne om at by:Larm Live er en showcase-arena, ikke en ordinær festival. Vårt fokus er hele tiden på å tilrettelegge slik at de beste unge bandene kan møte mest mulig folk fra musikkbransjen, mediene og publikum.

Dette bruker vi mye tid og store ressurser på. At det ikke kun spiller unge, nye talenter er en annen diskusjon, men det forandrer uansett ikke målsetningen.

Man kan ikke forvente de samme forholdene på en industri-showcase som på en sommerfestival, og by:Larm kommer meget godt ut når det gjelder oppfølging dersom man sammenligner med lignende arrangement i utlandet.

Der er helt vanlig at artisten må organisere og dekke både hotell, reise, mat og backline selv. Selv om du for eksempel blir invitert til å spille på Eurosonic i Nederland må du selv betale for alle utgifter forbundet med en showcase-konsert.

Vi trenger tilbakemelding

Uavhengig av hva som dekkes og ikke; dersom artistene opplever at by:Larm behandler dem dårlig og uprofesjonelt må vi gjøre noe med det.

Vi beklager sterkt dersom enkelte opplever at dette har skjedd, anstendig behandling og god informasjon er en selvfølge. I nærmeste framtid vil vi sende ut en undersøkelse til alle artistene som deltok slik at vi bedre kan kartlegge hvor skoen trykker.

Tilbakemeldingene vil bli vektlagt sammen med våre egne erfaringer når neste år skal planlegges. Det skal også nevnes at tilbakemeldingene ikke bare har vært negative. Vi har uoppfordret mottatt flere e-mailer fra artister som har hatt en positiv opplevelse.

Det får være et mål at det kun blir positive tilbakemeldinger etter Oslo 2008.