Bransjen

Bransjedag med kulturministeren

Publisert
11.03.2014
Skrevet av
- Red.

Musikernes fellesorganisasjon inviterer frilansmusikere og aktører i det frie feltet til møte med Thorhild Widvey.

Bransjedagen skjer på Riksscenen i Oslo mandag 31.mars og tema er vilkårene i det frie kulturfeltet.

Kulturminister Thorhild Widwey vil snakke om regjeringens satsing på det frie kulturfeltet, og er tilgjengelig for spørsmål fram til ca 13.30.

Deretter blir det paneldebatt med temaet «Hvor trykker skoen?»

Ifølge arrangøren er dette aktuelle emner:
• dagpenger, sykepenger, pensjon og andre sosiale rettigheter eller mangel på sådanne
• streaming, fordeling av inntekter
• kultursponsing

Se mer om arrangementet hos Musikernes fellesorganisasjon.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

