Ballade tar juleferie – og takker for i år

Ballade vil herved takke for et spennende og begivenhetsrikt år. Vi tar nå juleferie, og vil først publisere igjen mandag 5. januar. Da er vi tilbake med styrket mannskap – og en hel del offensive planer for det nye året. 2004 vil for øvrig også markere 25 års-jubileet til Musikkinformasjonssenteret.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ballade publiserte i løpet av 2003 1 140 artikler, som til sammen dekket et vidt spekter av stilarter og kulturpolitiske spørsmål. Vi har helt siden oppstarten i september 2000 hatt som mål å presentere norsk musikkliv i størst mulig bredde, med en spesiell vekt på utøvere og genre som ikke alltid har like lett for å nå opp i media.

Ballade har mottatt mange hyggelige innspill i løpet av året som har gått – fra lesere som har ønsket å gi oss et klapp på skulderen, og i tillegg tipse oss om gode saker. Vi er svært glade for denne kommunikasjonen med våre lesere, og håper at mange også i det kommende året vil benytte anledningen til å ta oss i bruk. Vi er spesielt takknemlige for alle som vært med på å gjøre Ballade til Norges ledende debattforum på musikkfeltet.

2004 står for døren – og vil bl.a. markere at det er gått hele 25 år siden Musikkinformasjonssenteret ble opprettet på initiativ av Norsk komponistforening og Norsk kulturråd. Det vil bli gjennomført en rekke spennende markeringer av MIC-jubileet i det kommende året, noe du naturligvis vil få anledning til å lese om hos oss.

I oktober i år satte Ballade.no ny leserrekord med over 1,5 million viste sider på en måned, samtidig som vi innledet et hyggelig samarbeid med Startsiden.no. Vi har nå rundt 90 000 treff daglig, og antall unike brukere nærmer seg 70 000 i måneden. Det er selvsagt svært gledelige tall – både for oss i redaksjonen, og for MIC, som har lagt ned store ressurser for å skape suksessen rundt Ballade og MIC på nett.

I artikkelarkivet vårt er det nå godt over 4000 artikler om norsk musikk. Nedenfor finner du – tradisjonen tro – et lite utvalg fra dette arkivet, hentet fra det året vi nå snart har lagt bak oss. Over nyåret vil vi bl.a. vende tilbake med et fokus på den spennende norske støyscenen, gjennom intervjuer med både utøvere og plateselskaper, samtidig som vi følger opp vårt fokus på norske kulturbyer, der Kristiansand er i ferd med å seile opp som en særlig spennende arena. Også det kommende by:Larm i Bergen vil bli gjenstand for mye av oppmerksomheten vår frenmover.

I mellomtiden kan vi bare ønske våre lesere og samarbeidspartnere en riktig velsignet juletid – og et riktig godt, nytt år!