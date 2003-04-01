Aprilsnarr 2003: EMI legger ut gratis musikk på nettet

EMI Recorded Music vil i mai måned legge ut store deler av sin låtkatalog på nettet. Dette kommer som et motsvar på den massive kritikken det multinasjonale plateselskapet er blitt utsatt for den siste tiden. – Oppfatningen av oss som grådige og lite kundevennlige er bare helt feil, sier EMI-direktør Per Eirik Johansen . – Vi har full tillit til våre kunder, og ikke minst til kvaliteten på produktene vi tilbyr.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Vi må bare innse at kopisperrene ikke har fungert, sier EMI-direktør Per Eirik Johansen. – Det er liten vits i å fortsette å pøse ut store summer på en teknologi som ikke gjør det den skal. Vi har ikke råd til å kriminalisere våre egne kunder, når selv en niåring klarer å komme seg forbi hindringene vi legger inn.

Det har den siste tiden blåst friskt rundt selskapet. Radiosjef Nils Heldal, som selv har bakgrunn som direktør i EMI, gikk nylig ut med følgende kruttsalve: «Platebransjen må endre holdning og slutte å straffe kundene sine. Platebransjen klarer ikke å motivere folk til å kjøpe CD-plater. Det problemet løser de ved å straffe de som faktisk betaler for platene.»

Nå vil EMI Recorded Music i en begrenset periode legge ut store deler av sitt norske repertoar gratis på nettet. Hovedhensikten med den nye strategien er å trekke nye brukere til de lovlige internettsidene, og å advare mot piratkopiering.

— Det finnes rundt en milliard ulovlige musikkfiler på nettet, forteller Per Eirik Johansen. – Folk har vendt seg til tanken om at musikk skal være gratis, noe som betyr at vi har et enormt opplysningsarbeid å gjøre. Som et ledd i dette legger vi nå ut gratis lydfiler i et avgrenset tidsrom, rett og slett for å trekke til oss noen av disse brukerne. Gjennom å frigjøre populære spor med bl.a. Röyksopp, Madrugada og Bertine Zetlitz, vil vi vise at vi kan tilby bedre kvalitet enn piratmarkedet, samtidig som vi minner om at ulovlig nedlasting er straffbart.

EMI Music Norway AS gikk i fjor med nærmere 24 millioner i underskudd, og gikk samtidig tilbake hele 6, 8 prosent i markedsandeler. Det er denne trenden som Per Eirik Johansen nå håper å snu, samtidig som han ønsker å svare den alternative musikkbransjen her hjemme.

— Vi representerer noe helt annet, og selger til musikkelskere som vil ha all den info «normale» mennesker ikke synes er noe interessant, uttalte Joakim Hauggland i det alternative plateselskapet Smalltown Supersound nylig til Startsiden.no. – Mange kjøper utgivelser fordi de er på spesielle labeler, på grunn av en helhet av design og stil. Det gjør man ikke når man kjøper Bertine Zetlitz. Man kjøper ikke EMI fordi det er EMI.

Det er slike provokasjoner som Per Eirik Johansen nå ønsker å gi et offensivt svar på.

— Det er mange forbrukere som er sinte på oss – det kan vi se på reaksjonene på Bertine.com. I det lange løp har et selskap som EMI ikke råd til å legge seg ut med kundene på denne måten. Samtidig må vi lære opp folk til at musikk koster noe, noe vi etter min mening gjør best ved å tilby bedre produkter, slik at folk vil ha lyst til å kjøpe originalvaren. Hovedoppgaven vår er å jobbe for norske artister, ikke hindre dem i nå ut.

Tilbudet om gratis nedlasting vil skje gjennom EMIs egne nettsider, og vil starte så snart alle rettigheter er klarert med opphavsmennene. Samtidig fjerner selskapet også den omstridte kopisperren på sine kommende utgivelser.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Internett har på mange måter erstattet de gamle lyttestasjonene i platebutikkene, mener Johansen. – Vi vil vise at EMI har de beste artistene, og at vi virkelig bryr oss om musikken. Oppfatningen av oss som grådige og lite kundevennlige er bare helt feil. Vi har full tillit til våre kunder, og ikke minst til kvaliteten på produktene vi tilbyr.

Parallelt med at EMI legger ut mesteparten av sin katalog på nettet, vil selskapet sette inn store ressurser på en informasjonskampanje utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået Dinamo, som bl.a. vil profileres gjennom Platekompaniet. Det er ikke kjent hva EMIs nye nedlastingspolitikk vil bety for det såkalte INFOSOC-direktivet, som sammenslutningen av de internasjonale plateselskapene, IFPI, har brukt betydelige ressurser på å få gjennomført.

IFPIs Sæmund Fiskvik var i formiddag ikke tilgjengelig for kommentarer.