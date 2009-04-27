På sitt landsmøte denne helgen stadfestet Venstre at åndsverkloven må revideres for å tilpasses ny teknologi. – Vi ønsker betalingsordninger på Internett som gjør at man kan fildele til ikke-kommersielt bruk, sier nestleder i Venstre Trine Skei Grande til Ballade.

Av Carl Kristian Johansen

I programmet som Venstre skal gå til valg på i høst, heter det at ”dagens åndsverklovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres.”

— Det skal være lønnsomt å være kunstner, men vi vil ikke gjøre folk til kriminelle samtidig. De andre partiene krampeholder på den gamle loven om åndsverk, men det blir ikke mer penger til kunstnerne med den, sier Trine Skei Grande til Ballade.

— Ny teknologi har utfordret opphavsretten i hele forrige århundre, og hver gang ny teknologi kommer på banen har denne blitt revidert, sier Skei Grande, som mener det er på tide med ny revisjon.

— Sist åndsverkloven var oppe til behandling i Stortinget sa vi at denne er foreldet i det vi vedtar den. Vi mener åndsverkloven ikke forholder seg til de teknologiske mulighetene som ligger der. Vi kan holde øynene lukket og si at loven skal være som den er, men det betyr ikke at de skal fortsette å være slik i fremtiden.

Som en del av en ny lov om åndsverk ønsker Venstre altså at man skal kunne fildele til ikke-kommersielt bruk. Men dette skal ikke være gratis for forbrukeren. Skei Grande mener det er fullt mulig å måle og ta betalt for det faktisk forbruket av opphavsbeskyttede verk.

Hun viser til kompensasjonssystemet som ble etablert da musikkassetten kom. Men en fondsløsning som Kassettavgiftsfondet er i følge Skei Grande ikke veien gå fordi vi i dag kan koble de filene som faktisk blir lastet ned direkte med opphavsmennene.

Skei Grande og Venstre antyder at man kan koble fildelingen til en avgift på Internettabonnementet som én mulig løsning. Da kan brukere laste ned fritt og kunstnerne får betalt for det som blir lastet ned. Men partiet har ikke kommet opp med en ferdig løsning. Differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling er mulige løsninger under vurdering.

— Det er mange måter å gjøre det på. Kunstnerne må være med, sier Venstres nestleder.

Hun er ikke imponert over musikeroppropet « på flere hundre underskrivere. I oppropet heter det blant annet at Venstre, sammen med Rødt og SV, mangler grunnleggende kunnskap om hvordan kulturprodukter frambringes. Svært mange viktige kulturprodukter vil bli umulig å finansiere hvis opphavsretten torpederes, heter det videre i oppropet.

— Jeg har vokst opp i et hjem der TONO-sjekken kom jevnlig, og har en bakgrunn der musikken var viktig. De burde sjekket hvem vi var først, sier hun.

— Jeg synes de skal komme snakke med oss i stedet for å karakterisere oss, sier Skei Grande, som sier at opphavsrett og digitale borgerrettigheter kommer til å være viktig for Venstre i valgkampen.

Videre i Venstres program står det blant annet at partiet vil redusere opphavsrettens vernetid, at norske åndsverk skal gjøres tilgjengelig for fri bruk når vernetiden utløper, og at Venstre vil iverksette en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt.

Les Venstres stortingsvalgprogram på denne lenken. Opphavsrett er behandlet under punkt 15.5. Partiet har også kommet med en uttalelse om digitale borgerrettigheter fra landsmøtet. Den kan du lese her.