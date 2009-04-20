Underskrevet opprop
Listen over de 318 musikere som så langt har skrevet under et nytt opprop mot ulovlig fildeling dekker hele det musikalske spekteret og omfatter Jan Garbarek, Heroes and Zeros, Supersilent, Lillebjørn Nilsen, Motorpsycho, Maja Ratkje, Herborg Kråkevik, Surferosa,Nils Petter Molvær, Enslaved og Kirsten Bråten Berg med mange fler.
Følgende personer har per mandag 21. april skrevet under oppropet «Angrepet på opphavsretten». Oppropet kan du lese i sin helhet her.
Nils Petter Molvær
Erik Honoré
Jan Garbarek
Marit Larsen
Sidsel Endresen
Eivind Aarset
Helge Sten
John Erik Kaada
Stein Torleif Bjella
Tommy Tee
Anne Marie Almedal
Ole Paus
Mariann Thomassen
Karim Sayed
Susanna Wallumrød
Christian Wallumrød
Even Johansen (Magnet)
Gustav Lorentzen
Arild Andersen
Jon Balke
Jan Bang
Karl Seglem
Lillebjørn Nilsen
Trygve Seim
Unni Wilhelmsen
Knut Reiersrud
Herborg Kråkevik
Kirsten Bråten Berg
Cecilie Ore
Nils Økland
Erik Faber
Lars Martin Myhre
Jørund Fluge Samuelsen
Geir Sundstøl
Håkon Gebhardt
Bugge Wesseltoft
Eduardo Andersen
John Vinge
Ole Thomsen
Greta Aagre
Eldbjørg Raknes
Erik Hagtun
Ståle Storløkken
Helge Lilletvedt
Anne Hytta
Eirik-André Rydningen
Gjermund Silset
Jan Tariq Rui-Rahman
Martin Windstad
Marte Heggelund
Eivind Austad
Morten Qvenild
Tor Egil Braseth
Jørgen Ytreberg
Hans Mathisen
Jon-Willy Rydningen
Gaute Storaas
Georg Wadenius
Roger Johansen
Lars Bremnes
Jan Kaare Hystad
Erland Dahlen
Tore Johansen
Yngve Ådland
Laila Kolve
Kenneth Andersen
Andreas Stensland Løwe
Sinikka Langeland
Wenche Waagen
Randi Maudal
Helge Andreas Norbakken
Gunnar Bjelland
Erlend Skomsvoll
Tor Bjarne Bjelland
Mats Eilertsen
Ane Roggen
Alf Cranner
Rolf-Erik Nystrøm
Per Oddvar Johansen
Ken-Børre Langås
Edvard Askeland
Kristin Skaare
Aasmund Nordstoga
Anja Eline Skybakmoen
Annbjørg Lien
Anders Tveit
Birgitte Grimstad
Per Husby
Klaus Ellerhusen Holm
Kim Gulbrandsen
Line Peters
Magnus Fjelde
Ole Jørn Myklebust
Live Maria Roggen
Anne-Marie Giørtz
Knut J. B. Kristiansen
Finn Sletten
Karin Krog
Svein Arild Varhaug
Frode Fjellheim
Tone Åse
Ida Margrete Gjul
Martin Taxt
Peter Baden
Tonje Unstad
Susanne Lundeng
Lars Christian Narum
Kåre Kalvenes
Arne Hjortland
Ronny Johnsen
Terje Isungset
Jan Erik Kongshaug
Bjørn Gunnar Sando
Steinar Sætre
Tor Haugerud
Marianne Antonsen
Siri Gjære
Casino Steel
Øyvind Madsen
Gard Nilssen
Inger Lise Rypdal
Sverre Gjørvad
Aksel Jensen
Vigleik Storaas
Einar Thorbjørnsen
Ivar Grydeland
Jonas Howden Sjøvaag
Maria Kannegaard
Eirik Hegdal
Geir Lysne
Bjørn Alterhaug
Staffan William-Olsson
Beate Slettevoll Lech
Marius Reksjø
Hanna Gjermundrød
Petter Carlsen
Fred Glesnes
Frode Thingnæs
Marianne Mørk
Magnus Thingnæs
Ole Morten Vågan
Torbjørn Ellingsen
Jørun Bøgeberg
Torun Eriksen
Lynni Treekrem
Kim Myhr
Sigrun Eng
Freddy Dahl
Kåre Christoffer Vestrheim
Jon Larsen
Thomas Strønen
Torgrim Sollid
Berit Norbakken Sollid
Kristin Asbjørnsen
Martin Horntveth
Erik Johannessen
Rolf Wallin
Kjell Harald Litangen
Bodil Niska
Espen Stenhammer
Anita Kaasbøll
Even Ormestad
Tord Riiser
Christian Eggen
Glenn Erik Haugland
Hayden Powell
Vemund Bergland
Ida Helene Heidel
Geir Johnson
Dagfinn Koch
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje
Espen Reinertsen
Bjørn Morten Christophersen
Knut Olaf Sunde
Ketil Vea
Elin Prøysen
Egil Johansson
Elisabeth Sønstevold
Kjell Flem
Magne Amdahl
Kari Rollan
Yngve Slettholm
Andreas Bye
Øyvind Skarbø
Arne Hurlen
Lene Anett Killingmo
Christian Jaksjø
Edle Stray-Pedersen
Erik S. Dæhlin
Bjørn Kjellemyr
Per Jørgensen
Lisa Dillan
Rob Waring
Morten Andersen
Jon Christensen
Harald Sæther
Bjørn Norvall Hoemsnes
Ole Marius Sandberg
Elin Rosseland
Kaare Dyvik Husby
Terje Winther
Elisabeth Nesset
Daniel Buner Formo
Sigmund Groven
Harald Soltvedt
Steinar Karlsen
Knut Toraasen
Per Elias Drabløs
Liz-Tove Vespestad
Morten Gaathaug
Audun Molde
Andreas Orheim
Øyvind Lyslo
Mats Claesson
Jørgen Munkeby
Tor Egil Kreken
Vegard S. Tveitan
Ivar Skontorp Peersen
Tor Espen Aspaas
Tommy Kristiansen
Tonje Elisabeth Peersen
Kjetil Grutle
Martin Mydske Nilsen
Bjørn Kruse
Tom Næss
Herbrand Larsen
Jan Eirik Gullbrå
Roar Nilsen
Odd Sylvarnes Lund
Morten Skage
Torhild Ostad
Martin Sjølie
Elisabeth Vannebo
Anniken Paulsen
Ricardo Odriozola
Bodil Erdal
Hildegunn Øiseth
Ingrid Kindem
Bengt Florvåg
Kristoffer Rygg
Torstein Bieler Østtveit
Oddvar S. Kvam
Magnus Andersson
Vegard Schow
Bjørnar Sangolt
Yngve Leidulv Sætre
Sturle Andersen
Øystein Sunde
Håvar Skaugen
Olav Mosdøl
Gisle Krogseth
Bernt André Moen
Trygve Skaug
Lars Horntveth
Edvard Mjanger
Bård Eithun
Hilmar Kristoffersen
Margrethe Førre
Arne Mathisen
Øystein Moen
John Olav Hovde
Espen Rud
Torstein Lofthus
Pål Hausken
Tanja Orning
Henrik Skram
Henrik Hellstenius
Mathilde Groos Viddal
Thomas Rimul
William Hut
Knut Vaage
Øyvind Brække
Andreas Mjøs
Ole Reinert Berg-Olsen
Per Ellingsen
Thom Hell
Jan Lothe Eriksen
Per Tobro
Einar Bergem
Håkon Stene
Ludvig Claeson
Lynni Treekrem
Ove Borøchstein
Harald Are Lund
Henning Kvitnes
André Kassen
Eivind Buene
Sjur Miljeteig
Anneli Drecker
Jacob Young
Åste Hunnes Sem
Siri Wålberg
Marte Wulff
Øyvind Osa
Tone Søyset Døving
Jens Henrik Magnus
Bjørn Holm
Toril Nybrott
Veslemøy Solberg
Lise Sørensen
Paal Nilssen-Love
Sverre Indris Joner
Stian Omenås
Lars Kilevold
Stig van Eijk
Marius Rypdal
Ove-Kenneth Nilsen