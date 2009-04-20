Underskrevet opprop

Listen over de 318 musikere som så langt har skrevet under et nytt opprop mot ulovlig fildeling dekker hele det musikalske spekteret og omfatter Jan Garbarek, Heroes and Zeros, Supersilent, Lillebjørn Nilsen, Motorpsycho, Maja Ratkje, Herborg Kråkevik, Surferosa,Nils Petter Molvær, Enslaved og Kirsten Bråten Berg med mange fler.

Følgende personer har per mandag 21. april skrevet under oppropet «Angrepet på opphavsretten». Oppropet kan du lese i sin helhet her.

Nils Petter Molvær

Erik Honoré

Jan Garbarek

Marit Larsen

Sidsel Endresen

Eivind Aarset

Helge Sten

John Erik Kaada

Stein Torleif Bjella

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Tommy Tee

Anne Marie Almedal

Ole Paus

Mariann Thomassen

Karim Sayed

Susanna Wallumrød

Christian Wallumrød

Even Johansen (Magnet)

Gustav Lorentzen

Arild Andersen

Jon Balke

Jan Bang

Karl Seglem

Lillebjørn Nilsen

Trygve Seim

Unni Wilhelmsen

Knut Reiersrud

Herborg Kråkevik

Kirsten Bråten Berg

Cecilie Ore

Nils Økland

Erik Faber

Lars Martin Myhre

Jørund Fluge Samuelsen

Geir Sundstøl

Håkon Gebhardt

Bugge Wesseltoft

Eduardo Andersen

John Vinge

Ole Thomsen

Greta Aagre

Eldbjørg Raknes

Erik Hagtun

Ståle Storløkken

Helge Lilletvedt

Anne Hytta

Eirik-André Rydningen

Gjermund Silset

Jan Tariq Rui-Rahman

Martin Windstad

Marte Heggelund

Eivind Austad

Morten Qvenild

Tor Egil Braseth

Jørgen Ytreberg

Hans Mathisen

Jon-Willy Rydningen

Gaute Storaas

Georg Wadenius

Roger Johansen

Lars Bremnes

Jan Kaare Hystad

Erland Dahlen

Tore Johansen

Yngve Ådland

Laila Kolve

Kenneth Andersen

Andreas Stensland Løwe

Sinikka Langeland

Wenche Waagen

Randi Maudal

Helge Andreas Norbakken

Gunnar Bjelland

Erlend Skomsvoll

Tor Bjarne Bjelland

Mats Eilertsen

Ane Roggen

Alf Cranner

Rolf-Erik Nystrøm

Per Oddvar Johansen

Ken-Børre Langås

Edvard Askeland

Kristin Skaare

Aasmund Nordstoga

Anja Eline Skybakmoen

Annbjørg Lien

Anders Tveit

Birgitte Grimstad

Per Husby

Klaus Ellerhusen Holm

Kim Gulbrandsen

Line Peters

Magnus Fjelde

Ole Jørn Myklebust

Live Maria Roggen

Anne-Marie Giørtz

Knut J. B. Kristiansen

Finn Sletten

Karin Krog

Svein Arild Varhaug

Frode Fjellheim

Tone Åse

Ida Margrete Gjul

Martin Taxt

Peter Baden

Tonje Unstad

Susanne Lundeng

Lars Christian Narum

Kåre Kalvenes

Arne Hjortland

Ronny Johnsen

Terje Isungset

Jan Erik Kongshaug

Bjørn Gunnar Sando

Steinar Sætre

Tor Haugerud

Marianne Antonsen

Siri Gjære

Casino Steel

Øyvind Madsen

Gard Nilssen

Inger Lise Rypdal

Sverre Gjørvad

Aksel Jensen

Vigleik Storaas

Einar Thorbjørnsen

Ivar Grydeland

Jonas Howden Sjøvaag

Maria Kannegaard

Eirik Hegdal

Geir Lysne

Bjørn Alterhaug

Staffan William-Olsson

Beate Slettevoll Lech

Marius Reksjø

Hanna Gjermundrød

Petter Carlsen

Fred Glesnes

Frode Thingnæs

Marianne Mørk

Magnus Thingnæs

Ole Morten Vågan

Torbjørn Ellingsen

Jørun Bøgeberg

Torun Eriksen

Lynni Treekrem

Kim Myhr

Sigrun Eng

Freddy Dahl

Kåre Christoffer Vestrheim

Jon Larsen

Thomas Strønen

Torgrim Sollid

Berit Norbakken Sollid

Kristin Asbjørnsen

Martin Horntveth

Erik Johannessen

Rolf Wallin

Kjell Harald Litangen

Bodil Niska

Espen Stenhammer

Anita Kaasbøll

Even Ormestad

Tord Riiser

Christian Eggen

Glenn Erik Haugland

Hayden Powell

Vemund Bergland

Ida Helene Heidel

Geir Johnson

Dagfinn Koch

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Espen Reinertsen

Bjørn Morten Christophersen

Knut Olaf Sunde

Ketil Vea

Elin Prøysen

Egil Johansson

Elisabeth Sønstevold

Kjell Flem

Magne Amdahl

Kari Rollan

Yngve Slettholm

Andreas Bye

Øyvind Skarbø

Arne Hurlen

Lene Anett Killingmo

Christian Jaksjø

Edle Stray-Pedersen

Erik S. Dæhlin

Bjørn Kjellemyr

Per Jørgensen

Lisa Dillan

Rob Waring

Morten Andersen

Jon Christensen

Harald Sæther

Bjørn Norvall Hoemsnes

Ole Marius Sandberg

Elin Rosseland

Kaare Dyvik Husby

Terje Winther

Elisabeth Nesset

Daniel Buner Formo

Sigmund Groven

Harald Soltvedt

Steinar Karlsen

Knut Toraasen

Per Elias Drabløs

Liz-Tove Vespestad

Morten Gaathaug

Audun Molde

Andreas Orheim

Øyvind Lyslo

Mats Claesson

Jørgen Munkeby

Tor Egil Kreken

Vegard S. Tveitan

Ivar Skontorp Peersen

Tor Espen Aspaas

Tommy Kristiansen

Tonje Elisabeth Peersen

Kjetil Grutle

Martin Mydske Nilsen

Bjørn Kruse

Tom Næss

Herbrand Larsen

Jan Eirik Gullbrå

Roar Nilsen

Odd Sylvarnes Lund

Morten Skage

Torhild Ostad

Martin Sjølie

Elisabeth Vannebo

Anniken Paulsen

Ricardo Odriozola

Bodil Erdal

Hildegunn Øiseth

Ingrid Kindem

Bengt Florvåg

Kristoffer Rygg

Torstein Bieler Østtveit

Oddvar S. Kvam

Magnus Andersson

Vegard Schow

Bjørnar Sangolt

Yngve Leidulv Sætre

Sturle Andersen

Øystein Sunde

Håvar Skaugen

Olav Mosdøl

Gisle Krogseth

Bernt André Moen

Trygve Skaug

Lars Horntveth

Edvard Mjanger

Bård Eithun

Hilmar Kristoffersen

Margrethe Førre

Arne Mathisen

Øystein Moen

John Olav Hovde

Espen Rud

Torstein Lofthus

Pål Hausken

Tanja Orning

Henrik Skram

Henrik Hellstenius

Mathilde Groos Viddal

Thomas Rimul

William Hut

Knut Vaage

Øyvind Brække

Andreas Mjøs

Ole Reinert Berg-Olsen

Per Ellingsen

Thom Hell

Jan Lothe Eriksen

Per Tobro

Einar Bergem

Håkon Stene

Ludvig Claeson

Ove Borøchstein

Harald Are Lund

Henning Kvitnes

André Kassen

Eivind Buene

Sjur Miljeteig

Anneli Drecker

Jacob Young

Åste Hunnes Sem

Siri Wålberg

Marte Wulff

Øyvind Osa

Tone Søyset Døving

Jens Henrik Magnus

Bjørn Holm

Toril Nybrott

Veslemøy Solberg

Lise Sørensen

Paal Nilssen-Love

Sverre Indris Joner

Stian Omenås

Lars Kilevold

Stig van Eijk

Marius Rypdal

Ove-Kenneth Nilsen