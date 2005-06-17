Bransjen

2 millioner til Music Export Norway

17.06.2005
- Red.

Music Export Norway har fått 2 millioner av Innovasjon Norge. – Dette har vi arbeidet for lenge, sier daglig leder Inger Dirdal. Hun mener at tildelingen er et utvetydig signal på at organisasjonen har klart å synliggjøre hvilket næringspotensial som ligger i norsk musikk på eksportmarkedet. – Dette bidrar til at vi kan fortsette den profesjonaliseringen vi har sett de siste årene, og utnytte det store potensialet som ligger i norsk musikkeksport i dag.

Tildelingen fra Innovasjon Norge ble muntlig bekreftet samme dag som Stortinget debatterte familie- kultur- og administrasjonskomiteens innstilling til Stortingsmelding 22 om kultur og næring, heter det i en pressemelding Ballade mottok i dag.

Kulturkomiteen nevner Music Export Norway spesielt i innstillingen, og sier at organisasjonen spiller en sentral rolle i arbeidet med å markedsføre norsk musikk i utlandet.

Under stortingsdebatten var det i følge pressemeldingen til Music Export Norway også flere representanter som framhevet MENs arbeid og betydning spesielt.

— Olemic Thommessen fra Høyre framhevet den gode kompetansen Music Export Norway besitter og som bør bygges videre på. Trond Giske (A) kritiserte regjeringen for manglende offensiv satsing på Music Export Norway, og Grethe Fossli (A) kritiserte regjerningen for ikke å følge opp de øremerkede midlene Music Export Norway fikk over Statsbudsjettet i 2004.

— Fossli kritiserte også Innovasjon Norges beslutningsstruktur, i og med at det tok hele seks måneder å avgjøre Music Export Norways søknad om midler, heter det.

Inger Dirdal sier at midlene som er bevilget er svært viktige for Music Export Norway, men hun framhever også andre aspekter ved tildelingen:

— Innovasjon Norge har et stort internasjonalt nettverk og en nærings- og eksportkompetanse som kan være verdifull for oss som arbeider med eksport av norsk musikk, slik at vi kan fortsette den profesjonaliseringen vi har sett de siste årene, og utnytte det store potensialet som ligger i norsk musikkeksport i dag.

Music Export Norway A/S (MEN) ble etablert i 2000, og er eid av følgende organisasjoner: FONO, IFPI, NOPA, MIC, MFO og GramArt. MEN har som formål å være et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. Selskapet konsentrerer sin virksomhet om å styrke norsk musikkliv på kommersiell basis i utlandet. MEN initierer, tilrettelegger og koordinerer internasjonale eksportfremstøt, og skal bistå med å legge til rette for norsk eksport av norske innspillinger, deltagelse på internasjonale messer, presentasjoner på Internett m.m.

Relaterte saker

Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

Eksport av norsk kormusikk: For mange fattige fettere

– Regjeringens melding om Kultur og Næring kunne vært en gylden anledning til å konkretisere viktige mål om eksport av...

Womex 2003 logo

Åpner for påmelding til WOMEX

Har du planer om showcase på WOMEX-messen, eller om å være en del av den norske standen? Nå åpner Music...

Midem mottakelse på den norske standen 2005 (Foto: Tomas Lauvland Pettersen)

Reinsdyrhjerte, akevitt og kontaktbygging

Med tørket reinsdyrhjerte og akevitt på menyen samlet by:Larm og Music Export Norway internasjonale og norske delegater på en vellykket...

Oscar Libæk,

Midem 2005: Norsk promotion i Cannes

En av Europas viktigste salgsmesser for musikk starter i dag. MIDEM ble første gang arrangert i 1966. I år er...

Dadafon (Foto: Bjørn Håvard Solem)

Fornøyde norske artister på Eurosonic

Sist helg besøkte flere norske band Eurosonic-festivalen i Groningen, Nederland. I den norske kontigenten stilte hele fire artister fra Stavanger-området:...

Popkomm 2003: Aggie "Frost" Peterson og Per Martinsen på Norway Now stand

POPkomm 2004: Norge drar til Berlin

Årets versjon av det internasjonale musikkbransjetreffet POPkomm går av stabelen 29.september. Nytt av året er at man har flyttet hele...

Flere saker

Talskvinne Marianne Hurum i Kulturkampen Foto: Kulturkampen

Relanserer Kulturkampen

Kampanjen vil, som ved foregående valg, sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden og synliggjøre bredden og mangfoldet i det norske...

Musiker og pedagog Mariann torset framsnakker andre – fra Henning Sommerro til en festival for nordkalotten

Inspirasjoner på Nordkalotten: Mariann Torset

Allemannseier som Henning Sommerro og Staut-medlem Ørnulf Dyve er navn på blokka når Balladestafetten for inspirasjoner befinner seg i Målselv,...

Anette Trettebergstuen (AP) Første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget og kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Føreslår 10 millionar til Balansekunst

– Balansekunst må få moglegheita til å kunne gjera enno meir, seier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet