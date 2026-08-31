Oslo Operafestival: Festival kickoff

Oslo Operafestival kickes i gang – og tradisjonen tro starter vi sammen med studentene fra Operahøgskolen!

Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har hatt med Operahøgskolen gjennom mange år, og gleder oss til å fylle Universitetsplassen med unge stemmer og opera.

Kl 17.30 kommer Oslos kulturbyråd Mehmet Kaan Inan (H) til aulatrappa for å åpne festivalen offisielt.

Og akkurat dette stedet betyr litt ekstra for oss. Da vi startet Oslo Operafestival i 2006, åpnet vi festivalen på en scene ute i vannet i Spikersuppa – på den andre siden av gata. Nå, 20 år senere, starter vi festivalen på Universitetsplassen.

Ringen er sluttet – og Oslo Operafestival er fortsatt midt i byen!

Ta turen innom, bli med på åpningen og få en smak av det som venter under Oslo Operafestival 2026.

Rett etter kickoffen er det tidenes operakonsert inne i Aulaen fra kl 19.00!

Medvirkende

Linnéa Edander, sopran

Ida Eid Tunestveit, sopran

Hannah Hunslund, sopran

Vilde Johnsbråten, mezzosopran

Yelyzaveta Hai, mezzosopran

Simon Grønås, tenor

Kristoffer Nordal, baryton

Aksel Frisnes, baryton

Olesya Tutova, klaver

Billetter

Gratis – det er bare å møte opp. Vi velger likevel å legge ut fribilletter. Vi setter pris på om du henter ut fribillett slik at vi kan telle dere som kommer.

Adresse

Karl Johans gate 47 kart

Bruksanvisning for å hente ut gratisbillett

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å fullføre bestillingen.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50 å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

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Medlemskap har en engangspris på kr 250 og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.