Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Mitsune tar med seg sin neo-folkjazz fusion og heftige scenedrakter for å skape en avantgardistisk og uforglemmelig konsertopplevelse.

Lørdag 6. juni

Dørene åpner kl. 20

Konsertstart kl. 21

Gratis inngang!

Mitsune blander tradisjonell japansk folkemusikk med vill og innovativ psykedelisk, cinematisk og rituell musikk, og puster nytt liv i eldgamle fortellinger. Ledet av en kraftfull duo av kvinnelige shamisen-musikere, akkompagnert av perkusjon og bass, serverer gruppen moderne japansk folklore med drivende rytmer og dekadent kostymedesign. Hjertet og sjelen til Mitsune er shamisen, en 3-strenget japansk lutt brukt av omreisende musikere i det gamle Japan. Mitsune både hedrer og moderniserer shamisen-tradisjonen, og formidler historier og rå følelser gjennom dette eldgamle instrumentet. Japanske folkesanger får nytt liv som komposisjoner fylt med virtuositet. På scenen leverer Mitsune en visuell konsert og kostymefest der tradisjon møter avantgarde, krydret med fantasi og spilleglede.

På scenen:

Shiomi Kawaguchi – shamisen, vokal, shinobue

Youka Snell – shamisen, vokal

Daigo Nakai – bass, vokal

Petros Tzekos – perkusjon