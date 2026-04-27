MelaKlassisk: Penn பெண்

Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

En konsert i den klassisk karnatiske tradisjonen der Ayushi Sowmya Ramachandran, Sneha Sunthar og Tuja Thulasy Manoharan hyller kvinnelige kunstnere over hele verden.

Dørene åpner kl. 16.30

Konsertstart kl. 17.00

Gratis inngang!

På scenen:

Ayushi Sowmya Ramachandran – vina

Sneha Sunthar – ghatam

Tuja Thulasy Manoharan – vokal

Allerede som treåring forelsket Ayushi Sowmya Ramachandran seg i instrumentet vina og da hun var åtte år begynte hun i lære hos Guru Smt. Seetha Balakrishnan. Hun har vunnet flere priser, inkludert «Tamil Nadu Government’s arts and literature award for best instrumentalist» og «Yuva Kala Bharathi music achievement award». Hun tok en pause fra musikken da hun tok en doktorgrad i biovitenskap, men etter en ti år lang pause har hun funnet tilbake til sitt elskede instrument og kombinerer nå jobb ved Universitetet i Oslo med å undervise og spille musikk, blant annet i gruppa Isai with Imir.

Sneha Sunthar jobber som sykepleier, men bruker hvert ledige sekund på musikken. Hun er datteren til Sunthar Kanesan og har spilt mirthangam siden hun var liten og har etter hvert begynt å lære seg ghatam, et instrument som er kjent for å ha for få kvinnelige utøvere. Hun spiller også keyboard, gitar, bass og trommer, og spiller i gruppa Isai with Imir sammen med Ayushi.

Tuja Thulasy Manoharan er en karnatisk vokalist basert i Oslo. Hun fikk sin tidlige musikalske opplæring av sin mor og fullførte Post Diploma fra et internasjonalt eksamensinstitutt som 13-åring. Hun har opptrådt på scener i Oslo fra ung alder og jobber i dag som utøver og lærer for å videreføre karnatisk musikk gjennom Sruthyswaralaya og en lokal kulturskole.